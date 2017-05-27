CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Рівному затримано двох поліцейських, які вимагали хабар від місцевої мешканки за непритягнення її до кримінальної відповідальності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ затримала на хабарі рівненських поліцейських
Полісмени вимагали від місцевої мешканки $1 тис за непритягнення її до кримінальної відповідальності
Фото: ssu.gov.ua
"Майор та капітан карного розшуку вимагали від місцевої мешканки 1 тис. доларів за непритягнення її до кримінальної відповідальності за купівлю краденого майна. Оперативники спецслужби затримали зловмисників, згідно зі ст. 208 КПК у центральному парку міста під час отримання грошей", - повідомляє прес-служба СБУ.
За фактом відкрито кримінальне провадження за cт. 368 КК Укрaїни, вирiшується питaння про пoвідомлення поліцейским про підoзру в скоєнні злочину, обрaння зaпобіжного зaходу та відсторонeння вiд посaди.
Нагадаємо, що на Хмельниччині викрили заступника начальника поліції області, який вимагав гроші від керівників підлеглих підрозділів.
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