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СБУ затримала на хабарі рівненських поліцейських

Полісмени вимагали від місцевої мешканки $1 тис за непритягнення її до кримінальної відповідальності
У Рівному затримано двох поліцейських, які вимагали хабар від місцевої мешканки за непритягнення її до кримінальної відповідальності.
СБУ затримала на хабарі рівненських поліцейських Фото: ssu.gov.ua

"Майор та капітан карного розшуку вимагали від місцевої мешканки 1 тис. доларів за непритягнення її до кримінальної відповідальності за купівлю краденого майна. Оперативники спецслужби затримали зловмисників, згідно зі ст. 208 КПК у центральному парку міста під час отримання грошей", - повідомляє прес-служба СБУ

За фактом відкрито кримінальне провадження за cт. 368 КК Укрaїни, вирiшується питaння про пoвідомлення поліцейским про підoзру в скоєнні  злочину, обрaння зaпобіжного зaходу та відсторонeння вiд посaди.

Нагадаємо, що на Хмельниччині викрили заступника начальника поліції області, який вимагав гроші від керівників підлеглих підрозділів.

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27 05 2017 11:58
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