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СБУ затримала на хабарі у 250 тис євро голову однієї з сільрад Київщини

Гроші призначалися в обмін на оренду 70 га у Бориспільському районі
Правоохоронці затримали голову однієї з сільських рад Бориспільського району Київської області під час отримання хабара.
СБУ затримала на хабарі у 250 тис євро голову однієї з сільрад Київщини Фото: toro.org.ua

"Чиновник вимагав 250 тисяч євро від представника комерційного підприємства зі сфери будівництва та логістики за ухвалення позитивного рішення про виділення в оренду земельної ділянки площею 70 гектарів. Правоохоронці затримали зловмисника в приміщенні сільської ради після отримання усієї суми хабара", - повідомляє сайт СБУ.

Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.

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20 03 2017 19:17
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