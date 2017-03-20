НОВИНИПравоохоронці затримали голову однієї з сільських рад Бориспільського району Київської області під час отримання хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ затримала на хабарі у 250 тис євро голову однієї з сільрад Київщини
Гроші призначалися в обмін на оренду 70 га у Бориспільському районі
Фото: toro.org.ua
"Чиновник вимагав 250 тисяч євро від представника комерційного підприємства зі сфери будівництва та логістики за ухвалення позитивного рішення про виділення в оренду земельної ділянки площею 70 гектарів. Правоохоронці затримали зловмисника в приміщенні сільської ради після отримання усієї суми хабара", - повідомляє сайт СБУ.
Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.
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20 03 2017 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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