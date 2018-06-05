СБУ затримала підозрюваних у нападі на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича

У Харкові співробітники СБУ затримали людей, які підозрюються в нападі на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

Про це повідомляє видання Obozrevatel із посиланням на джерело.

"Одна із затриманих розповіла, що вона гуляла в районі Подолу з двома хлопцями і дівчиною. Потім компанія побачила молодого чоловіка в футболці з національною символікою і хлопці сказали, що молодий чоловік – "б*ндерівець" і його потрібно покарати. Вони недовго переслідували ветерана АТО, після чого наділи маски і напали на нього, застосувавши газовий балончик і ніж. Потім вони втекли в бік супермаркету "Сільпо" і сіли в тролейбус. Примітно, що один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії на ім'я В'ячеслава Лукичева. В даний час поліція перевіряє зв'язки нападників і встановлює можливих замовників", – йдеться в повідомленні.

Інформацію про затримання "Громадському" підтвердив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Так, СБУ дійсно сьогодні брала участь у затриманні нападників. Ми співпрацюємо зі слідчим управлінням Національної поліції Києва. Вся детальна інформація наразі у них", – сказав він.

У поліції Києва затримання поки не коментують.

Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.