СБУ затримала підозрюваних у нападі на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича
Про це повідомляє видання Obozrevatel із посиланням на джерело.
"Одна із затриманих розповіла, що вона гуляла в районі Подолу з двома хлопцями і дівчиною. Потім компанія побачила молодого чоловіка в футболці з національною символікою і хлопці сказали, що молодий чоловік – "б*ндерівець" і його потрібно покарати. Вони недовго переслідували ветерана АТО, після чого наділи маски і напали на нього, застосувавши газовий балончик і ніж. Потім вони втекли в бік супермаркету "Сільпо" і сіли в тролейбус. Примітно, що один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії на ім'я В'ячеслава Лукичева. В даний час поліція перевіряє зв'язки нападників і встановлює можливих замовників", – йдеться в повідомленні.
Інформацію про затримання "Громадському" підтвердив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
"Так, СБУ дійсно сьогодні брала участь у затриманні нападників. Ми співпрацюємо зі слідчим управлінням Національної поліції Києва. Вся детальна інформація наразі у них", – сказав він.
У поліції Києва затримання поки не коментують.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.
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