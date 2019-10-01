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СБУ затримала найманця ФСБ РФ, який готувався до терактів на виборах

Наразі проводяться розшукові дії та обшуки на місцях роботи та вдома у затриманого
Співробітники Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил за процесуального керівництва військової прокуратури Маріупольського гарнізону затримали чоловіка, який по вказівкам російських спецслужб готував в Україні теракти.
СБУ затримала найманця ФСБ РФ, який готувався до терактів на виборах Фото: СБУ

У ході оперативних заходів, що проводились протягом серпня 2018 – січня 2019 років, було задокументовано факти придбання громадянином К. бойових гранат та 11 пістолетів ПМ на загальну суму 5250 доларів США, повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

Також повідомляється, що правоохоронці зафіксували збут ним амфетаміну, а також передачу 600 долларів США "залегендованому співробітнику слідчих органів", який мав нанести третій особі тяжкі тілесні ушкодження.

У прес-службі додали, що 10 січня  чоловіка затримали під час придбання чергової партії вогнепальної зброї – 3 пістолетів ПМ.

"Встановлено, що громадянин К. діяв за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами та узгоджував свої дії зі співробітниками ФСБ РФ (з дислокацією в АР Крим), маючи на меті силову підтримку опозиційних політичних об’єднань шляхом вчинення терористичних актів та масових заворушень на території України під час проведення президентських виборів в Україні", - повідомили в ОС.

Там додали, що наразі проводяться розшукові дії та обшуки на місцях роботи та вдома у затриманого.

За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в Миколаївській області викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки й припинили її протиправну діяльність.

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10 01 2019 17:12
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