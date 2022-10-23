СБУ затримала президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва

Екс-нардепа від Партії регіонів підозрюють у постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52

СБУ затримала президента і співвласника ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Про це 23 жовтня повідомили воєнний журналіст Андрій Цаплієнко та "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.

Як зазначає агентство, Богуслаєву оголошено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору) Кримінального кодексу України.



Цаплієнко зазначив, що його підозрюють у постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52.

"Тих самих, які протягом кожного з 240 днів війни завдавали і завдають ударів по українських воїнах. Схема постачання була багатоступеневою і працювала через три країни. Близький Схід, Європа, Азія. Які саме, невдовзі дізнаємося від Служби безпеки", - написав журналіст.



Разом із Богуслаєвим затримали також начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі".

Довідково

ПАТ "Мотор Січ" — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Розташоване в Запоріжжі. Постачає продукцію до понад 100 країн світу.

До 2014 року головним ринком збуту "Мотор Січ" офіційно була російська федерація. У 2019 році журналісти bihus.info повідомляли, що "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до рф, продовжили постачати деталі для двигунів російській армії. Після 2017 року — через спорідненого боснійського посередника. та дві російські фірми Богуслаєва.