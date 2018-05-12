СБУ затримала провокатора, який мав нагнітати паніку через воєнний стан
Оперативники спецслужби задокументували поширення в соцмережах жителем Кам'янського Дніпропетровської області інформації з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.
Так, під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили електронну переписку зловмисника з громадянами Росії та жителями тимчасово анексованого Криму, які ставили перед ним завдання щодо поширення провокаційних матеріалів, йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
"Вказівки" російських кураторів передбачали, зокрема, публікацію статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил Росії поблизу Керченської протоки і засудження дій українських моряків.
Співробітники СБУ встановили, що після введення військового стану на території декількох областей України від спецслужб Росії надходили завдання щодо поширення неправдивих матеріалів.
Фото: СБУ
Куратори з РФ розсилали фейкову інформацію нібито від української влади з вказівками щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових крамниць на території України великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів в рамках загальнодержавної мобілізації.
СБУ отримала інформацію про створення мережі таких інтернет-провокаторів. За задумом російських спецслужб залучення мешканців України до поширення деструктивних матеріалів дозволяє адаптувати їх для громадян України і створити ілюзію "правдивості" повідомлень.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".
Додамо, супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.
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