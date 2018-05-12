СБУ затримала провокатора, який мав нагнітати паніку через воєнний стан

Оперативники спецслужби задокументували поширення в соцмережах інформації з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України

Співробітники Служби безпеки України під час виконання завдань з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили учасника мережі інтернет-провокаторів, який за завданням спецслужб Росії поширював у соціальних мережах фейкові повідомлення з метою поширення паніки серед населення України після введення воєнного стану.

Оперативники спецслужби задокументували поширення в соцмережах жителем Кам'янського Дніпропетровської області інформації з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Так, під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили електронну переписку зловмисника з громадянами Росії та жителями тимчасово анексованого Криму, які ставили перед ним завдання щодо поширення провокаційних матеріалів, йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"Вказівки" російських кураторів передбачали, зокрема, публікацію статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил Росії поблизу Керченської протоки і засудження дій українських моряків.

Співробітники СБУ встановили, що після введення військового стану на території декількох областей України від спецслужб Росії надходили завдання щодо поширення неправдивих матеріалів.



Фото: СБУ

Куратори з РФ розсилали фейкову інформацію нібито від української влади з вказівками щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових крамниць на території України великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів в рамках загальнодержавної мобілізації.

СБУ отримала інформацію про створення мережі таких інтернет-провокаторів. За задумом російських спецслужб залучення мешканців України до поширення деструктивних матеріалів дозволяє адаптувати їх для громадян України і створити ілюзію "правдивості" повідомлень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".

Додамо, супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.