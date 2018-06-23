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СБУ затримала росіян, які вимагали гроші в українських бізнесменів

Організатор банди та троє його спільників - уродженці Північного Кавказу
Співробітники Служби безпеки затримали чотирьох громадян Росії, які вимагали з двох українських підприємців $70 тисяч.
СБУ затримала росіян, які вимагали гроші в українських бізнесменів Фото: ssu.gov.ua

"Організатор банди та троє його спільників, уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей", - повідомляє прес-служба СБУ.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Затримані вимагали від київського бізнесмена $35 тисяч за нібито охорону його готелю.

Застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана.

Правоохоронці затримали зловмисників у Києві під час одержання "траншу" у розмірі $8 тисяч від одного з бізнесменів.

Їм оголошено про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) ККУ.

Нагадаємо, у Києві суд відпустив під заставу учасників організованого злочинного угруповання, яке грабувало людей з великими сумами грошей.

 
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23 06 2018 17:25
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