СБУ затримала росіян, які вимагали гроші в українських бізнесменів

Організатор банди та троє його спільників - уродженці Північного Кавказу

Співробітники Служби безпеки затримали чотирьох громадян Росії, які вимагали з двох українських підприємців $70 тисяч.

"Організатор банди та троє його спільників, уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей", - повідомляє прес-служба СБУ.



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua

Затримані вимагали від київського бізнесмена $35 тисяч за нібито охорону його готелю.

Застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана.

Правоохоронці затримали зловмисників у Києві під час одержання "траншу" у розмірі $8 тисяч від одного з бізнесменів.

Їм оголошено про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) ККУ.

Нагадаємо, у Києві суд відпустив під заставу учасників організованого злочинного угруповання, яке грабувало людей з великими сумами грошей.