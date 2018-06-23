СБУ затримала росіян, які вимагали гроші в українських бізнесменів
"Організатор банди та троє його спільників, уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей", - повідомляє прес-служба СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Затримані вимагали від київського бізнесмена $35 тисяч за нібито охорону його готелю.
Застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана.
Правоохоронці затримали зловмисників у Києві під час одержання "траншу" у розмірі $8 тисяч від одного з бізнесменів.
Їм оголошено про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) ККУ.
Нагадаємо, у Києві суд відпустив під заставу учасників організованого злочинного угруповання, яке грабувало людей з великими сумами грошей.
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