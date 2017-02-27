СБУ затримала Рубана на КПВВ "Мар'їнка", - ОНОВЛЕНО

Співробітники Служби безпеки затримали керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.

"Керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримала СБУ на КПВВ "Мар'їнка". Він їхав у "ДНР" по Надію Савченко. З ним працюють спецслужби вже кілька годин", - повідомила в Facebook журналістка "Громадського радіо" Ірина Сампан із посиланням на джерело в силових структурах.

У Службі безпеки підтвердили інформацію про затримання Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні проведення АТО.

"У Донецькій області СБУ проводить опитування!!! Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО. Також вивчається питання про можливе скасування дозволу про перетин лінії зіткнення фізичній особі, громадянину України Рубану В.В.", - повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

Оновлення. СБУ вивчає питання скасування дозволу керівника центру визволення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану перетинати лінію дотику, заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, інформує "112 Україна".

"Ми запросили людину на розмову для того, щоб він дав пояснення, чому він порушив порядок перетину лінії розмежування в районі проведення АТО. Зараз опитування триває. Я думаю, що після завершення ми будемо приймати рішення. Зокрема, зараз вивчається питання про скасування дозволу про перетин лінії зіткнення Рубану", - заявила Гітлянська.

За її словами, така ж розмова буде проводитися і з народним депутатом України Надією Савченко.

"Савченко ми обов'язково запросимо найближчим часом до нас в СБУ... Також мова може йти про заборону або скасування дозволу. Але тут треба враховувати факт, що Надія Савченко є народним депутатом, і до неї застосовується інше законодавство", - додала Гітлянська.

Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.

СБУ також перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишати позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

Раніше в СБУ заявляли, що Рубан не має повноважень для проведення переговорів про звільнення полонених.