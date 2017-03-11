СБУ затримала спільника терористів "ЛНР" з вибухівкою

У ході обшуків оперативники виявили один кілограм тротилу, два детонатори та п’ять супутникових карт із нанесеними позиціями українських військових

Зазначається, що спільника терористів затримали у власній оселі. У ході обшуків оперативники виявили один кілограм тротилу, два детонатори та п’ять супутникових карт із нанесеними позиціями українських військових.

У Луганській області працівники Служби безпеки України затримали мешканця Попасної, який був завербований "офіцером розвідки" бойовиків "ЛНР", - повідомляє прес-служба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що чоловік, за вказівкою куратора передавав бойовикам інформацію про дислокацію, переміщення особового складу та техніки сил АТО.

Зазначається, що спільника терористів затримали у власній оселі. У ході обшуків оперативники виявили один кілограм тротилу, два детонатори та п’ять супутникових карт із нанесеними позиціями українських військових.

Згідно зі свідченнями затриманого, він мав зберігати вибухівку він до отримання подальших інструкцій від куратора.

Нагадаємо, російський громадянин, який оселився на Дніпропетровщині, спалив авто народного депутата й готував нові диверсійні акції у Києві.