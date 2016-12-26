Працівники СБУ спіймали менеджера мережі супермаркетів за фінансування "ДНР"
Затриманий заарештований, йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму), інформує сайт спецслужби.
Затримання топ-менеджера стало продовженням обшуків, які СБУ провела в Києві в кінці листопада по місцях проживання і в офісах низки бізнесменів. Частина магазинів їх мережі продовжувала працювати в "ДНР".
Відсоток з прибутку, яку приносили магазини, бізнесмени платили незаконним установам терористів. У протиправній схемі був задіяний також один з благодійних фондів.
Під час обшуків було вилучено готівку на суму майже два мільйони гривень в еквіваленті.
Прізвище топ-менеджера і назва мережі в повідомленні не вказано.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили начальника одного з відділів озброєння Збройних сил України, капітана І-го рангу, який працював на російську розвідку.
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