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Працівники СБУ спіймали менеджера мережі супермаркетів за фінансування "ДНР"

Під час обшуків вилучено готівку на суму близько двох мільйонів гривень
Служба безпеки України затримала в Києві одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася так звана "ДНР".
Працівники СБУ спіймали менеджера мережі супермаркетів за фінансування "ДНР" СБУ. Фото: ua.112.ua

Затриманий заарештований, йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму), інформує сайт спецслужби.

Затримання топ-менеджера стало продовженням обшуків, які СБУ провела в Києві в кінці листопада по місцях проживання і в офісах низки бізнесменів. Частина магазинів їх мережі продовжувала працювати в "ДНР".

Відсоток з прибутку, яку приносили магазини, бізнесмени платили незаконним установам терористів. У протиправній схемі був задіяний також один з благодійних фондів.

Під час обшуків було вилучено готівку на суму майже два мільйони гривень в еквіваленті.

Прізвище топ-менеджера і назва мережі в повідомленні не вказано.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили начальника одного з відділів озброєння Збройних сил України, капітана І-го рангу, який працював на російську розвідку.

Відзначимо, що раніше військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".
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КОМЕНТАРІ (2) +

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  • Михаил butuzov7526 грудня 2016 19:56
    "Зловмисник", мабуть, у законний спосіб заважав головбуху розкрадати бюджетні гроші.
    Відповісти
  • Михаил butuzov7526 грудня 2016 19:55
    "Зловмисник", мабуть, у законний спосіб заважав головбуху розкрадати бюджетні гроші.
    Відповісти
26 12 2016 17:56
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