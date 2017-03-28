НОВИНИСпівробітники Служби безпеки в Харкові затримали завідувача кафедрою однієї з науково-медичних установ міста, який вимагав гроші в людей, які потребують медичної допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ затримала в Харкові лікаря, який вимагав від пацієнта 100 тис грн за операцію
Лікаря затримали після одержання грошей
Фото: vseverske.info
"Зокрема, за проведення хірургічної операції і надання післяопераційної допомоги завкафедрою вимагав у пацієнта 100 тис. гривень", - повідомляє сайт СБУ.
Правоохоронці затримали лікаря в його робочому кабінеті після одержання всієї суми хабара.
Фото: ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що дві лікарні закупили препарат Дигоксин (для хворих на тахікардію) по цінам, які значно перевищують ринкові.
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