Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

СБУ затримала в Харкові лікаря, який вимагав від пацієнта 100 тис грн за операцію

Лікаря затримали після одержання грошей
Співробітники Служби безпеки в Харкові затримали завідувача кафедрою однієї з науково-медичних установ міста, який вимагав гроші в людей, які потребують медичної допомоги.
СБУ затримала в Харкові лікаря, який вимагав від пацієнта 100 тис грн за операцію Фото: vseverske.info

"Зокрема, за проведення хірургічної операції і надання післяопераційної допомоги завкафедрою вимагав у пацієнта 100 тис. гривень", - повідомляє сайт СБУ.

Правоохоронці затримали лікаря в його робочому кабінеті після одержання всієї суми хабара.


Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що дві лікарні закупили препарат Дигоксин (для хворих на тахікардію) по цінам, які значно перевищують ринкові.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2017 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.