Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ затримала в Одесі групу людей, яку підозрює в підготовці терактів, - ВІДЕО

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі групу місцевих мешканців, які підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій.
СБУ затримала в Одесі групу людей, яку підозрює в підготовці терактів, - ВІДЕО Фото: з відкритих джерел

"Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу "Альфа" затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій", - повідомляє у вівторок, 2 травня, управління СБУ в Одеській області.

На цей момент тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Правоохоронні органи Одещини працюють у повній взаємодії та не дозволять дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що невідомі повідомили про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського національного політехнічного університету.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 05 2017 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.