CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі групу місцевих мешканців, які підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ затримала в Одесі групу людей, яку підозрює в підготовці терактів, - ВІДЕО
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії
Фото: з відкритих джерел
"Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу "Альфа" затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій", - повідомляє у вівторок, 2 травня, управління СБУ в Одеській області.
На цей момент тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Правоохоронні органи Одещини працюють у повній взаємодії та не дозволять дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Нагадаємо, що невідомі повідомили про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського національного політехнічного університету.
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