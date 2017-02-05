СБУ затримала в Одесі групу людей, яку підозрює в підготовці терактів, - ВІДЕО

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі групу місцевих мешканців, які підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій.

"Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу "Альфа" затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій", - повідомляє у вівторок, 2 травня, управління СБУ в Одеській області.

На цей момент тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Правоохоронні органи Одещини працюють у повній взаємодії та не дозволять дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що невідомі повідомили про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського національного політехнічного університету.