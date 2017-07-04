СБУ затримала завербованих адміністраторів сепаратистських груп у соцмережах

Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах.

"З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ. Виконуючи завдання своїх кураторів, зловмисники створили та адміністрували 12 груп у соціальних мережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та закликали до входження південно-східних областей України до складу Росії", - повідомляє прес-центр СБУ.



Фото: ssu.gov.ua

Водночас, поплічникам терористів ставили завдання збирати дані про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України.



Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили у зловмисників комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Луганської області.