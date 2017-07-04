Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ затримала завербованих адміністраторів сепаратистських груп у соцмережах

Пропагандистською діяльністю займалися 52-річна жінка та 45-річний чоловік
Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах.
СБУ затримала завербованих адміністраторів сепаратистських груп у соцмережах Ілюстрація: linkedin.com

"З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ. Виконуючи завдання своїх кураторів, зловмисники створили та адміністрували 12 груп у соціальних мережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та закликали до входження південно-східних областей України до складу Росії", - повідомляє прес-центр СБУ.


Фото: ssu.gov.ua

Водночас, поплічникам терористів ставили завдання збирати дані про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України.


Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили у зловмисників комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Луганської області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2017 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.