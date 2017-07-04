СБУ затримала завербованих адміністраторів сепаратистських груп у соцмережах
"З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ. Виконуючи завдання своїх кураторів, зловмисники створили та адміністрували 12 груп у соціальних мережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та закликали до входження південно-східних областей України до складу Росії", - повідомляє прес-центр СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Водночас, поплічникам терористів ставили завдання збирати дані про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України.
Фото: ssu.gov.ua
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили у зловмисників комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Луганської області.
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