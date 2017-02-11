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СБУ затримала жителя Краматорська під час спроби закласти вибухівку на електропідстанції

Диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці
Співробітники Служби безпеки затримали в Покровському районі Донецької області диверсанта терористичної організації "ДНР" під час закладання вибухівки на об'єкті інфраструктури.
СБУ затримала жителя Краматорська під час спроби закласти вибухівку на електропідстанції Фото: ssu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що за вказівкою кураторів Генштабу Міноборони РФ представники так званого "МГБ ЛНР" підібрали для вчинення терористичного акту жителя Краматорська. З ним провели спеціальні навчання щодо поводження з вибуховими пристроями та проведено відповідний інструктаж", - повідомляє прес-служба СБУ.

Диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці в районі проведення антитерористичної операції.

"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник скоїв попередній огляд території об'єкта, і затримали його під час закладення саморобного вибухового пристрою в еквіваленті 4,5 кг тротилу", - наголошено в повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала двох підозрюваних у підготовці теракту в Маріуполі Донецької області.

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02 11 2017 12:57
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