СБУ затримала жителя Краматорська під час спроби закласти вибухівку на електропідстанції

Диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці

Співробітники Служби безпеки затримали в Покровському районі Донецької області диверсанта терористичної організації "ДНР" під час закладання вибухівки на об'єкті інфраструктури.

"Правоохоронці встановили, що за вказівкою кураторів Генштабу Міноборони РФ представники так званого "МГБ ЛНР" підібрали для вчинення терористичного акту жителя Краматорська. З ним провели спеціальні навчання щодо поводження з вибуховими пристроями та проведено відповідний інструктаж", - повідомляє прес-служба СБУ.

Диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці в районі проведення антитерористичної операції.

"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник скоїв попередній огляд території об'єкта, і затримали його під час закладення саморобного вибухового пристрою в еквіваленті 4,5 кг тротилу", - наголошено в повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала двох підозрюваних у підготовці теракту в Маріуполі Донецької області.