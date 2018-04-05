СБУ затримали банду торговців людьми, - ВІДЕО

Співробітники СБУ спільно з поліцією та прикордонниками припинили на Миколаївщині діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке переправляло українок в країни Європи та Західної Азії.

"Правоохоронці встановили, що мешканка обласного центру спільно із співмешканцем знаходили дівчат, які перебували у складному матеріальному становищі, і переконували їх зайнятися секс-бізнесом за кордоном. Після успішного "вербування" жінка надсилала анкети українок в один із розважальних центрів у Європі. Власники закладу забезпечували прибуття дівчат та їх "працевлаштування" у клубах європейських та азійських країн”, - зазначається у повідомленні прес-центру СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі задокументовано п'ять фактів переправлення українок за кордон учасниками групи.

Правоохоронці встановили, що після прибуття у дівчат забирали документи та обмежували у вільному пересуванні. Значна частина зароблених коштів привласнювалася зловмисниками.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України співробітники СБУ затримали організаторку протиправного бізнесу за місцем проживання під час "контролю" за вильотом до Європи двох українок засобами електронного зв'язку, зазначили в прес-центрі.

Під час обшуків за місцями проживання організаторів та їх особистого транспорту правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, анкетні дані громадян та переписку, яка підтверджує переправлення дівчат за кордон для сексуальної експлуатації.

Фото: ssu.gov.ua

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

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