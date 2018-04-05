СБУ затримали банду торговців людьми, - ВІДЕО
"Правоохоронці встановили, що мешканка обласного центру спільно із співмешканцем знаходили дівчат, які перебували у складному матеріальному становищі, і переконували їх зайнятися секс-бізнесом за кордоном. Після успішного "вербування" жінка надсилала анкети українок в один із розважальних центрів у Європі. Власники закладу забезпечували прибуття дівчат та їх "працевлаштування" у клубах європейських та азійських країн”, - зазначається у повідомленні прес-центру СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Наразі задокументовано п'ять фактів переправлення українок за кордон учасниками групи.
Правоохоронці встановили, що після прибуття у дівчат забирали документи та обмежували у вільному пересуванні. Значна частина зароблених коштів привласнювалася зловмисниками.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України співробітники СБУ затримали організаторку протиправного бізнесу за місцем проживання під час "контролю" за вильотом до Європи двох українок засобами електронного зв'язку, зазначили в прес-центрі.
Під час обшуків за місцями проживання організаторів та їх особистого транспорту правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, анкетні дані громадян та переписку, яка підтверджує переправлення дівчат за кордон для сексуальної експлуатації.
Фото: ssu.gov.ua
Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, що у Вінниці викрито мережу замаскованих під масажні салони публічних будинків, організованих низкою посадових осіб Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства