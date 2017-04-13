СБУ затримала на Чернігівщині торгівців боєприпасами із зони АТО

Частину боєприпасів зловмисники знайшли під час незаконних розкопок у місцях бойових дій періоду Другої світової війни

У Чернігівській області правоохоронці затримали двох торгівців боєприпасами.

Торговці боєприпасами налагодили свій бізнес у Прилуках. Частину засобів ураження чоловіки привезли з району проведення антитерористичної операції, іншу знайшли під час незаконних розкопок у місцях бойових дій періоду Другої світової війни, повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

Під час обшуків у місцях проживання торгівців, правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1 із запалами, майже три кілограми артилерійського та балістичного пороху, понад вісімсот набоїв різного калібру, зокрема до автомату Калашникова, крупнокаліберного кулемету, пістолетів Макарова та ТТ, велику кількість холодної зброї.

Окрім того, додається, що одного з них оперативники спецслужби затримали під час продажу сотні патронів калібру 7,62 мм.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції (АТО).