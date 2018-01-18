Затриманий ФСБ Соколов стоїть за інсценуванням терактів для вторгнення Росії в Україну

Сергій Соколов хотів виїхати за кордон, щоб розповісти про провокації, заявив Василь Грицак.

Експерт "Федерального інформаційного центру "Аналітика і безпека" Сергій Соколов, якого затримала напередодні ФСБ у Москві, причетний до спроби інсценувати низку терактів у Росії з залученням колишніх учасників АТО, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак. За його даними, метою цих провокацій мало стати вторгнення Росії в Україну.

Крім Соколова, ФСБ затримала керівника ФІЦ "Аналітика і безпека" Руслана Мильченка й інших осіб.

"Хотів би нагадати, що в серпні 2017 року Служба безпеки України оприлюднила конкретні факти причетності зазначених осіб, зокрема Соколова, в цинічній провокації російських спецслужб в інсценуванні низки терористичних актів на території Росії на об'єктах критичної інфраструктури в Москві, Курчатовому, Тольятті, Курську із залученням громадян України з числа колишніх учасників АТО. Свідчення безпосередніх учасників цих подій і речові докази дають усі підстави вважати, що ця спецоперація російських спецслужб могла бути приводом для відкритого збройного вторгнення Збройних сил РФ в Україні. Фактично це аналогія подій 1999 року, коли організовані ФСБ підриви житлових будинків у Москві стали підставою для початку нової військової кампанії в Чечні", - наводяться слова Грицака на сайті спецслужби.

СБУ вважає, що керівництво ФСБ було змушене затримати Соколова, намагаючись мінімізувати репутаційні втрати, відмежуватися від дій "Федерального інформаційного центру "Аналітика і безпека", а також Мільченка, Соколова й інших задіяних осіб. За даними Грицака, Соколов почав виходити з-під контролю спецслужб РФ.

"За оперативною інформацією СБУ, останнім часом Соколов активно шукав можливість виїзду в одну з країн Євросоюзу для оприлюднення деталей цинічних провокацій російських спецслужб, безпосереднім виконавцем яких він був упродовж кількох років", - зазначив Грицак.

Він додав, що розслідування спроб інсценувати теракти в РФ завершено, справу готують для передачі до суду.

"Слідчі й оперативні співробітники СБУ зібрали достатньо доказів того, що провокація була спланована і зрежисована саме спецслужбами РФ, причому нами встановлено прізвища конкретних співробітників, які керували діями Соколова, в тому числі близького родича одного з членів комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки", - заявив Грицак.

Нагадаємо, колишнього керівника служби безпеки бізнесмена Бориса Березовського Сергія Соколова, гендиректора компанії "Аналітика і безпека" Руслана Мильченка та Олега Антошина, в минулому голови служби безпеки "Тольяттіазот", ФСБ затримала напередодні. Слідство звинувачує їх у незаконному придбанні, збуті чи зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин. Усіх їх помістили під арешт.