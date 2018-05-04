СБУ: затриманий у Москві Соколов визнав причетність до підготовки терактів

Сергій Соколов в листі стверджує, що його затримала ФСБ, тому що він хотів поїхати в Україну рятувати свою цивільну дружину Дар'ю Мастікашеву

Служба безпеки України розповсюдила заяву, в якій з посиланням на лист експерта російського "Федерального інформаційного центру "Аналітика і безпека" Сергія Соколова зазначає, що той "визнає і фактично бере на себе відповідальність за організацію антиукраїнської провокації".

Йдеться про лист, який оприлюднило російське агентство РБК.

Соколова затримала ФСБ в січні, як стверджує СБУ, після викриття українською спецслужбою спецоперації з підготовки низки терористичних актів в Росії на об'єктах критичної інфраструктури в Москві, Курчатові, Тольятті і Курську.

"СБУ переконана, що саме ФСБ дозволила передачу і оприлюднення в російських ЗМІ "відкритого листа" Соколова для дистанціювання від невдалої спецоперації, надійно задокументованої Службою", - сказано в повідомленні на сайті спецслужби.

Сергій Соколов в листі стверджує, що його затримала ФСБ, тому що він хотів поїхати в Україну рятувати свою цивільну дружину Дар'ю Мастікашеву.

"Справа в тому, що в моїй останній «роботі», за яку мене затримали, в тому числі йшлося про відверту фальсифікацію, відвертих провокаціях і дискредитацію української держави", - розповідає Соколов. Робота ця, за його словами, "велася на замовлення і на гроші дуже високопоставлених замовників", в результаті "Дашу заарештували співробітники СБУ". Автор листа зізнається, що намагався врятувати Мастікашеву, бажаючи поїхати в Україну і дати свідчення на користь своєї дівчини, але не встиг, оскільки його теж заарештували. Дарина Мастікашева - громадянка України, але при цьому має посвідку на проживання в Росії.

У серпні минулого року голова Служби безпеки України Василь Грицак звинуватив Мастікашеву в підготовці терактів в Москві та інших містах Росії за допомогою українських громадян, колишніх бійців АТО. Тоді СБУ затримала Мастікашеву і Александра Каратая. Їх підозрюють в зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України), роботі на російські спецслужби і незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). В СБУ впевнені, що Мастікашева і Каратай планували провокацію, спрямовану проти України. Вони запропонували трьом жителям Дніпропетровської області, колишнім учасникам АТО, що проводиться на південному сході країни, Юрію Бондарю, Сергію Морозову і Станіславу Юркевичу приїхати в Москву і провести там незначні будівельні роботи, за які ті отримають "гарну винагороду". Надалі "на цих колишніх військовослужбовців планували повісити власноруч підготовлені, як ми вважаємо, диверсії або теракти в Москві, і не тільки в Москві", говорив голова СБУ.



На думку СБУ, ця спецоперація російських спецслужб могла стати приводом для відкритого збройного вторгнення Збройних сил РФ в Україні. Фактично це аналогія подій 1999 року, коли організовані ФСБ підриви житлових будинків в Москві стали приводом для початку нової військової кампанії в Чечні, додали в спецслужбі.