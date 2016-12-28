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СБУ завела справу щодо газети "Русский вестник", яка видавалася у Львові

СБУ зацікавилась газетою, яку видавав Російський культурний центр у Львові
Слідчі Служби безпеки України у Львові відкрили кримінальне провадження щодо газети, яку видавав Російський культурний центр за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
СБУ завела справу щодо газети "Русский вестник", яка видавалася у Львові Фото: lviv.travel

Про це повідомила речник УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківська в коментарі виданню ZIK.

За її словами, з клопотанням про вивчення контенту цього видання (Русский вестник) до спецслужби звернулася Львівська обласна рада. Далі в СБУ прийняли рішення про аналіз видання на відповідність українському законодавству.

За підсумками експертизи встановлено, що інформація, яку транслював РВ, містить ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 грудня суд схвалив рішення про виселення Російського культурного центру з будівлі по вулиці Короленка, яку організація тривалий час орендувала за пільговими умовами.

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28 12 2016 21:28
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