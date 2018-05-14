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СБУ заявляє про спробу спецслужб РФ вивезти з України росіянина

За інформацією Служби безпеки, росіянин переїхав в Україну "на знак незгоди із агресивною політикою Кремля"
Служба безпеки України заявляє, що попередила викрадення російськими спецслужбами громадянина Російської Федерації, який у 2014 році переїхав до України.
СБУ заявляє про спробу спецслужб РФ вивезти з України росіянина Фото: ssu.gov.ua

За інформацією СБУ, росіянин переїхав в Україну "на знак незгоди із агресивною політикою Кремля".

"Оперативники СБУ встановили, що для переправлення росіянина на територію РФ представники російських спецслужб найняли групу мешканців Харківщини на чолі із колишнім співробітником міліції. Зловмисники періодично працювали на території РФ, раніше вже були засуджені за насильницькі злочини в Україні та притягувались до адміністративної відповідальності в Росії", – повідомляють у СБУ.

Для викрадення росіянина за місцем його мешкання та передачі в обумовленому місці на території Харківської області, за інформацією СБУ, ватажок підозрюваних за винагороду у розмірі 23 тис. доларів США найняв представників місцевого криміналітету.

"Потім, з використанням снодійних препаратів, росіянина планувалось переправити через державний кордон України на територію Росії для передачі представникам спецслужб РФ. У результаті багатоходової спецоперації із залученням підрозділів ГУ Національної поліції у Харківській області оперативникам контррозвідки СБУ вдалося попередити викрадення росіянина", – зазначають у Службі безпеки.

Правоохоронці затримали всіх учасників злочинної групи під час розрахунку з безпосередніми викрадачами та спроби вивезення росіянина. У них вилучили 23 тис. американських доларів, отримані, за переконанням СБУ, від спецслужб РФ, та засоби зв'язку з "російськими кураторами".

"Здійснюються відповідні заходи в рамках кримінального провадження за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим підозри в скоєнні злочину та обрання стосовно них судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії", – додали у Службі безпеки.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців Збройних сил Росії до передачі зброї Володимиру Рубану і депутату Верховної Ради Надії Савченко.

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14 05 2018 22:57
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