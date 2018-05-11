СБУ заявляє про викриття мережі "антиукраїнських інтернет-агітаторів"
Як повідомили в СБУ в понеділок, 5 листопада, оперативники викрили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев'ять "проросійських пропагандистів, яких фінансували представники спецслужб РФ". За інформацією спецслужби, вони публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень.
"Кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів "Д/ЛНР". За задумом російських кураторів через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів президента України", – заявили в СБУ.
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