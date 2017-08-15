СБУ заявляє, що інформація про затримання їхнього "агента" неправдива
Таким чином у Службі безпеки України прокоментували інформацію, поширену російськими спецслужбами у вівторок, пише "Українська правда".
"Вважаємо, що подібні фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке все частіше висловлює незадоволення окупаційною владою", – йдеться в заяві відомства.
На фоні погіршення життя кримчан, ФСБ знову запускає "заїжджену платівку", намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах та проблемах у Криму, зазначили у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.
Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ.
Згодом у спецслужбі повідомили, що Київський районний суд анексованого Росією Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лимешка, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії в підготовці диверсій в Криму.
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