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СБУ заявляє, що інформація про затримання їхнього "агента" неправдива

В спецслужбі переконані, що подібні новини потрібні Росії для "залякування населення"
Російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ".
СБУ заявляє, що інформація про затримання їхнього "агента" неправдива Фото: з відкритих джерел

Таким чином у Службі безпеки України прокоментували інформацію, поширену російськими спецслужбами у вівторок, пише "Українська правда".

"Вважаємо, що подібні фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке все частіше висловлює незадоволення окупаційною владою", – йдеться в заяві відомства.

На фоні погіршення життя кримчан, ФСБ знову запускає "заїжджену платівку", намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах та проблемах у Криму, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.

Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ.

Згодом у спецслужбі повідомили, що Київський районний суд анексованого Росією Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лимешка, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії в підготовці диверсій в Криму.

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15 08 2017 12:19
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