Детектор брехні підтвердив наміри Савченко здійснити переворот
Результати дослідження показали, що "Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу", - повідомляє прес-служба СБУ.
Свої плани Савченко обговорювала з підозрюваним у підготовці теракту екс-переговорником зі звільнення заручників Володимиром Рубаном, так званим главою самоголошеної "ДНР" Олександром Захарченком та так званим "міністром доходів і зборів ДНР" Олександром Тимофєєвим, додали в СБУ.
Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко у вівторок, 17 квітня, пройшла судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа.
Також, заявляли, що результати перевірки депутата Верховної Ради Надії Савченко на детекторі брехні не будуть оприлюднені до суду.
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