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Детектор брехні підтвердив наміри Савченко здійснити переворот

Поліграф підтвердив щирі наміри народного депутата Надії Савченко здійснити повалення конституційного ладу в Україні та її готовність піти на злочини, щоб захопити державну владу
Також поліграв підтвердив, що нардеп обговорювала плани та готувалась до збройного захоплення влади для чого підшукувала та перевозила зброю.
Детектор брехні підтвердив наміри Савченко здійснити переворот Надія Савченко. Фото: AFP

Результати дослідження показали, що "Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу", - повідомляє прес-служба СБУ.

Свої плани Савченко обговорювала з підозрюваним у підготовці теракту екс-переговорником зі звільнення заручників Володимиром Рубаном, так званим главою самоголошеної "ДНР" Олександром Захарченком та так званим "міністром доходів і зборів ДНР" Олександром Тимофєєвим, додали в СБУ.

За даними поліграфа, депутатка обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави і особисто розподіляла ролі в замахах.
 

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко у вівторок, 17 квітня, пройшла судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа.

Також, заявляли, що результати перевірки депутата Верховної Ради Надії Савченко на детекторі брехні не будуть оприлюднені до суду.

 
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04 06 2018 14:03
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