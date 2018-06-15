СБУ заявила про затримання ще одного підозрюваного у справі Бабченка

Громадянин Т. начебто керував групою українців, які нібито проходили під керівництвом спецслужб Росії інструктаж і навчання з підготовки терактів

Співробітниками СБУ затримано "Громадянин Т", який керував групою українців, яких спецслужби Росії готували до здійснення терактів в Україні.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає "Ліга".

Тиводар сказав, що в травні Борис Герман, підозрюваний у підготовці вбивства Аркадія Бабченко, перевіз в Україну з Росії трьох українців. Перед цим вони нібито проходили під керівництвом спецслужб Росії інструктаж і навчання з підготовки терактів.

За даними відомства, громадянин Т. керував цією групою, а 13 червня його затримали, вилучивши при цьому зброю і патрони. Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами і організації підготовки терактів.

Нагадаємо, що 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження.

Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Згодом, суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Завдяки імітації вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство, нібито, отримало список 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів.

Після чого, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.