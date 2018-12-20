СБУ заявила, що встановила найманців ПВК "Вагнера"
За даними СБУ, найманці ПВК були спрямовані до ЦАР керівництвом Головного управління генштабу збройних сил РФ на початку 2018 року, повідомляє "Громадське".
"Структурою прикриття терористів є комерційна фірма, афілійована з усе тим же «поваром», а за сумісництвом російським бізнесменом Євгеном Пригожином - ТОВ "М-Фінанс". При цьому, доставка в Африку частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Пригожина"¸ - заявили в СБУ.
До завдань "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" в ЦАР, за даними СБУ, входить здійснення інструкторської підготовки членів місцевих воєнізованих формувань, а також забезпечення таємного вивезення алмазів з території ЦАР до Росії.
В СБУ кажуть, що встановлили 37 громадян РФ, які залучаються керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань в ЦАР у складі "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс". Серед них ідентифікували 10 найманців, які безпосередньо знаходилися в ЦАР в день вбивства російських журналістів:
- Залічев О.Б., 04.11.1984, м. Санкт-Петербург, особистий номер М-0197
- Грузденок Р.В., 27.12.1976, м. Санкт-Петербург, М-3207;
- Юдов С.М., 28.11.1968, м. Санкт-Петербург, М-5662;
- Фарафонов О.Є., 25.10.1975, м. Санкт-Петербург, М-5654;
- Кіракосян А.О., 14.05.1976, м. Санкт-Петербург, М-0613;
- Сотов О.О., 02.06.1976, м. Санкт-Петербург, М-5661;
- Бубнов Г.А., 08.12.1971, м. Санкт-Петербург, М-5655
- Вільдяєв В.В., 15.08.1977, м. Улан-Уде, М-1000;
- Мінібаєв І.Р., 07.08.1988, Белгородська область, М-1005;
- Завадський С.Ю., 08.11.1975, республіка Башкортостан, М-1313.
"Після отримання спецслужбами РФ інформації про виїзд російських журналістів до ЦАР, керівник "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" Захаров В.М. отримав категоричний наказ вжити вичерпних заходів для недопущення витоку інформації про присутність російських терористів у цій африканській країні", - заявили в Службі.
Нагадаємо, повстанці в ЦАР оголосили ультиматум президенту і російським найманцям ПВК "Вагнер".
Влітку 2018 року в ЦАР були вбиті російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко. Журналісти приїхали в республіку знімати фільм про російських найманців з ПВК Вагнер, підконтрольної "кухарю" президента Володимира Путіна, Євгену Пригожину.
За даними ЗМІ, російське угруповання в ЦАР складається зі 170 найманців ПВК "Вагнера" і декількох кадрових військових розвідників.
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