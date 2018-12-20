СБУ заявила, що встановила найманців ПВК "Вагнера"

Вони можуть бути причетними до вбивства журналістів у ЦАР

Служба безпеки України заявила, що встановила найманців приватної військової кампанії "Вагнера", які перебували в Центральноафриканській Республіці на момент вбивства російських журналістів і могли бути до цього причетні.

За даними СБУ, найманці ПВК були спрямовані до ЦАР керівництвом Головного управління генштабу збройних сил РФ на початку 2018 року, повідомляє "Громадське".

"Структурою прикриття терористів є комерційна фірма, афілійована з усе тим же «поваром», а за сумісництвом російським бізнесменом Євгеном Пригожином - ТОВ "М-Фінанс". При цьому, доставка в Африку частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Пригожина"¸ - заявили в СБУ.

До завдань "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" в ЦАР, за даними СБУ, входить здійснення інструкторської підготовки членів місцевих воєнізованих формувань, а також забезпечення таємного вивезення алмазів з території ЦАР до Росії.

В СБУ кажуть, що встановлили 37 громадян РФ, які залучаються керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань в ЦАР у складі "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс". Серед них ідентифікували 10 найманців, які безпосередньо знаходилися в ЦАР в день вбивства російських журналістів:

Залічев О.Б., 04.11.1984, м. Санкт-Петербург, особистий номер М-0197

Грузденок Р.В., 27.12.1976, м. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдов С.М., 28.11.1968, м. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонов О.Є., 25.10.1975, м. Санкт-Петербург, М-5654;

Кіракосян А.О., 14.05.1976, м. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотов О.О., 02.06.1976, м. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнов Г.А., 08.12.1971, м. Санкт-Петербург, М-5655

Вільдяєв В.В., 15.08.1977, м. Улан-Уде, М-1000;

Мінібаєв І.Р., 07.08.1988, Белгородська область, М-1005;

Завадський С.Ю., 08.11.1975, республіка Башкортостан, М-1313.

"Після отримання спецслужбами РФ інформації про виїзд російських журналістів до ЦАР, керівник "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" Захаров В.М. отримав категоричний наказ вжити вичерпних заходів для недопущення витоку інформації про присутність російських терористів у цій африканській країні", - заявили в Службі.

Нагадаємо, повстанці в ЦАР оголосили ультиматум президенту і російським найманцям ПВК "Вагнер".

Влітку 2018 року в ЦАР були вбиті російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко. Журналісти приїхали в республіку знімати фільм про російських найманців з ПВК Вагнер, підконтрольної "кухарю" президента Володимира Путіна, Євгену Пригожину.

За даними ЗМІ, російське угруповання в ЦАР складається зі 170 найманців ПВК "Вагнера" і декількох кадрових військових розвідників.