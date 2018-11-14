СБУ здійснює обшук у вінницькій IT-компанії

Дані щодо того, чи вилучається техніка та документи в офісі компанії, відсутні

Служба безпеки проводить обшуки в кешбек IT-компанії Letyshops (Вінниця), а також в квартирі директора і власника компанії Ігоря Гнатовського.

"Представники СБУ закрили директора і власника Letyshops Ігоря Гнатовського в його квартирі. Представників правоохоронних органів в квартиру не пускають, адвоката пустили", - повідомляє офіс вінницької IТ-асоціації на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, обшуки також проходять в офісі компанії IT-компанії Letyshops.

"Я став свідком ситуації, коли невідомі особи, повідомивши, що вони з СБУ Києва, хотіли потрапити додому до власників (Letyshops - ред). Прибули співробітники МНС для злому, але приїхав директор компанії і його з дружиною закрили в квартирі. Відмовилися пускати адвоката, про що нас попросили повідомити громадськість і ЗМІ про це, і ці люди почали обшук. Після прибуття поліції адвоката впустили", - написав глава вінницької IТ-асоціації Дмитро Софіна.

Дані щодо того, чи вилучається техніка та документи в офісі компанії, відсутні, пише "Інтерфакс".

LetyShops - кешбек-сервіс, працює на території країн СНД. Кількість клієнтів, за даними компанії, становить близько 6 млн. У 2017 році IТ-компанія була визнана найкращим роботодавцем Вінниці за версією IТ-порталу DOU.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави".

Тоді компанія заперечила інформацію про зв’язки з Росією та інші звинувачення.

27 грудня 2017 року СБУ оголосила підозру засновнику YouControl Сергію Мільману. Його підозрюють у начебто несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерних мереж.

У липні 2018 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва зобов’язала слідчого ГУ СБУ протягом двох місяців закінчити досудове розслідування кримінального провадження, до якого залучено компанію YouControl.