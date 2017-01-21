СБУ зірвала замах на народного депутата Антона Геращенка, - ЗМІ

Основний мотив замаху на Геращенка - спроба усунути відомого політика, який є одним з творців основній українській і міжнародній бази даних щодо розшуку терористів "Миротворець", а також відомий відкритими антиросійськими поглядами, є медійної фігурою

За інформацією ЗМІ сьогоднішня заява голови СБУ Василя Грицака про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, є замахом на народного депутата України Антона Геращенка.

Виконати замах зголосилися двоє громадян України, які відбували ув'язнення на окупованій території Криму, і отримали дострокове звільнення. Один з них раніше тричі судимий за кримінальними статтями, повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела.

За даними слідства, свої дії вони координували зі своїм керівником - колишнім громадянином України, російським найманцем Андрієм Тихоновим, який проживає зараз в Бєлгороді (РФ).

У базі розшуку "Миротворець" про Тихонова 31 грудня 2015-го року була розміщена така інформація:

"Зам. Командира окремого комендантської полку т.зв." ЛНР ".

17.06.2014 р брав участь в полон Н. Савченко.

Одночасно знаходиться на зв'язку у кількох оперативних співробітників спецслужб РФ.

Має диверсійну підготовку. Один з кураторів - співробітник спецслужб РФ з позивним "Ельбрус".

(До бойових дій на території України служив / працював в в / ч А-4104).

Дата народження: 20.10.1965

Місце проживання: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, т. Чкаловська, ВУЛ. СПОРТИВНА 15

За даною адресою прописані:

Тихонова Ірина Миколаївна (Тіхонова Ірина Миколаївна), 08.05.1967 ".

https://myrotvorets.center/criminal/tixonov-andrej-valentinovich/

Більше місяця за підозрюваними здійснювалося спостереження, частина їх розмов була задокументована оперативним шляхом. Видання зазначає, що основний мотив замаху на Геращенко - спроба усунути відомого політика, який є одним з творців основній українській і міжнародній бази даних щодо розшуку терористів "Миротворець", а також відомий відкритими антиросійськими поглядами, є медійної фігурою.

За самим Геращенко протягом цього часу терористи організували стеження за місцем проживання і за місцем роботи.

Після отримання доказів злочинних намірів та інформації про наявність у них вибухового пристрою співробітники СБУ здійснили затримання на гарячому.

Проти підозрюваних порушено справу за статтею 112 КК - замах на життя державного діяча, максимальна міра покарання, можлива у даній справі - довічне ув'язнення.

Слідчі проводять експертизу вибухового пристрою, вилученого у затриманих, а також перевіряють їх можливу причетність до інших злочинів на території України, зокрема, до замаху на журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, що сьогодні з'явилась інформація, що у Києві співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України.

Глава СБУ Василь Грицак на брифінгу повідомив, що до організації замаху причетні спецслужби РФ.