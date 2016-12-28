Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У зоні АТО викрили дві схованки зі зброєю, - СБУ

Одну було обладнано в Широкиному, другу - в Олексіївці
Співробітники Служби безпеки України виявили дві схованки зі зброєю і боєприпасами в районі проведення антитерористичної операції.
У зоні АТО викрили дві схованки зі зброєю, - СБУ Фото: ssu.gov.ua

Одну обладнали в Широкиному Донецької області, другу - в Олексіївці Луганської області, - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Оперативники спецслужби вилучили зі схованок дві реактивні протитанкові гранати для РПГ-22, п'ять мисливських рушниць, 11 гранат і понад три тисячі набоїв різного калібру.

Фото: ssu.gov.ua

Раніше, в Києві 22 грудня правоохоронці у квартирі киянина виявили склад зброї.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що на блокпосту в районі Покровська, що на Донеччині затримали чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2016 12:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.