У зоні АТО викрили дві схованки зі зброєю, - СБУ

Одну було обладнано в Широкиному, другу - в Олексіївці

Співробітники Служби безпеки України виявили дві схованки зі зброєю і боєприпасами в районі проведення антитерористичної операції.

Одну обладнали в Широкиному Донецької області, другу - в Олексіївці Луганської області, - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Оперативники спецслужби вилучили зі схованок дві реактивні протитанкові гранати для РПГ-22, п'ять мисливських рушниць, 11 гранат і понад три тисячі набоїв різного калібру.

Фото: ssu.gov.ua

Раніше, в Києві 22 грудня правоохоронці у квартирі киянина виявили склад зброї.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що на блокпосту в районі Покровська, що на Донеччині затримали чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів.