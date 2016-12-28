У зоні АТО викрили дві схованки зі зброєю, - СБУ
Одну обладнали в Широкиному Донецької області, другу - в Олексіївці Луганської області, - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Оперативники спецслужби вилучили зі схованок дві реактивні протитанкові гранати для РПГ-22, п'ять мисливських рушниць, 11 гранат і понад три тисячі набоїв різного калібру.
Фото: ssu.gov.ua
Раніше, в Києві 22 грудня правоохоронці у квартирі киянина виявили склад зброї.
В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, що на блокпосту в районі Покровська, що на Донеччині затримали чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів.
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