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СБУ знайшла на Тернопільщині унікальну добірку архівних документів ОУН

Знахідку передали фахівцям зі Львова
У Тернопільській області співробітники Служби безпеки України випадково знайшли схованку з раритетними документами ОУН.
СБУ знайшла на Тернопільщині унікальну добірку архівних документів ОУН Фото: istpravda.com.ua

Співробітники Служби безпеки знайшли документи під час перевірки інформації про схованку зброї.

"Під час огляду підвалу однієї із закинутих будівель на околицях Теребовлі правоохоронці виявили схрон із документами, що знаходилися у металевому бідоні на півтораметровій глибині. Документи були загорнуті у шпальти радянських газет, випущених у листопаді 1950 року", - повідомляє прес-служба СБУ.


Фото: ssu.gov.ua

СБУ припускає, що документу належать до архіву Теребовлянського районного проводу ОУН, який діяв на території області у 40-х роках минулого століття.


Фото: ssu.gov.ua

Знахідку для оцінки і подальшої реставрації передали фахівцям Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" у Львові.

Нагадаємо, що голова керівної партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський вважає, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може завадити євроінтеграційним прагненням України.

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13 02 2017 17:57
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