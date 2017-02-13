СБУ знайшла на Тернопільщині унікальну добірку архівних документів ОУН

У Тернопільській області співробітники Служби безпеки України випадково знайшли схованку з раритетними документами ОУН.

Співробітники Служби безпеки знайшли документи під час перевірки інформації про схованку зброї.

"Під час огляду підвалу однієї із закинутих будівель на околицях Теребовлі правоохоронці виявили схрон із документами, що знаходилися у металевому бідоні на півтораметровій глибині. Документи були загорнуті у шпальти радянських газет, випущених у листопаді 1950 року", - повідомляє прес-служба СБУ.



Фото: ssu.gov.ua

СБУ припускає, що документу належать до архіву Теребовлянського районного проводу ОУН, який діяв на території області у 40-х роках минулого століття.



Фото: ssu.gov.ua

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