СБУ знайшла неспростовні докази вини Плотницького та Патрушева у справі Іл-76, - ВІДЕО
"Слідчими СБУ отримані неспростовні докази того, що глава терористичної організації "ЛНР" І. Плотницький, який на момент скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування "батальйон Зоря", разом з А. Патрушевим (у той час його заступником) і командиром незаконного збройного формування "Витязь" О. Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту", - розповіли в спецслужбі, інформує прес-центр відомства.
Як повідомляється, з метою блокування сил АТО вони влаштували засідки і керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК, які перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.
"Обвинувальний акт стосовно терористів затверджено прокуратурою Дніпропетровської області та направлено до суду. Дії вказаних осіб кваліфіковано як терористичний акт за ч. 3 ст. 258 КК України", - додали в СБУ.
Нагадаємо, в червні 2014 року при заході на посадку в луганському аеропорту переносним зенітно-ракетним комплексом було збито військово-транспортний літак Іл-76 Збройних Сил України, в результаті чого загинули дев'ять членів екіпажу і сорок військовослужбовців.
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