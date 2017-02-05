CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва, встановлені поблизу однієї з військових частин у районі проведення АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ знайшла російські міни біля військової частини на Донеччині
Боєприпаси були виготовлені у 1997 році в Росії
Фото: ssu.gov.ua
Як повідомляє прес-служба СБУ, боєприпаси у зведеному стані були встановлені поблизу однієї з військових частин Збройних сил України поблизу міста Широкіне Донецької області.
Оперативники СБУ деактивували дві протипіхотні міни направленої дії "МОН-50" та передали їх військовим.
Фото: ssu.gov.ua
За висновками фахівців, боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України.
Тривають відповідні процесуальні дії.
Нагадаємо, в зоні проведення АТО на Донеччині Служба безпеки України (СБУ) вилучила міни російського виробництва.
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