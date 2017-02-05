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СБУ знайшла російські міни біля військової частини на Донеччині

Боєприпаси були виготовлені у 1997 році в Росії
Співробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва, встановлені поблизу однієї з військових частин у районі проведення АТО.
СБУ знайшла російські міни біля військової частини на Донеччині Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляє прес-служба СБУ, боєприпаси у зведеному стані були встановлені поблизу однієї з військових частин Збройних сил України поблизу міста Широкіне Донецької області.

Оперативники СБУ деактивували дві протипіхотні міни направленої дії "МОН-50" та передали їх військовим.


Фото: ssu.gov.ua

За висновками фахівців, боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України.

Тривають  відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, в зоні проведення АТО на Донеччині Служба безпеки України (СБУ) вилучила міни російського виробництва.

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02 05 2017 19:20
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