СБУ знайшла російські міни біля військової частини на Донеччині Боєприпаси були виготовлені у 1997 році в Росії

Співробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва, встановлені поблизу однієї з військових частин у районі проведення АТО.

Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляє прес-служба СБУ, боєприпаси у зведеному стані були встановлені поблизу однієї з військових частин Збройних сил України поблизу міста Широкіне Донецької області. Оперативники СБУ деактивували дві протипіхотні міни направленої дії "МОН-50" та передали їх військовим.

Фото: ssu.gov.ua За висновками фахівців, боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України. Тривають відповідні процесуальні дії. Нагадаємо, в зоні проведення АТО на Донеччині Служба безпеки України (СБУ) вилучила міни російського виробництва.

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