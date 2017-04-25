СБУ знайшла в зоні АТО міни російського виробництва

Боєприпас виготовлено в Росії у 2000 році

В зоні проведення АТО на Донеччині Служба безпеки України (СБУ) вилучила міни російського виробництва.

Силовики знайшли встановлену міну МОН-50 у "сірій зоні" поблизу села Широка Балка, повідомляє прес-служба СБУ у у Facebook.

Експерти зробили висновок, що боєприпас виготовлено в Росії у 2000 році.

"Оперативники спецслужби виявили під МОН-50 "мину-ловушку" МЛ-8. Вона виготовляється лише в РФ та перебуває на озброєнні виключно російських військових", – наголосили в СБУ.

У відомстві додали, що наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції.