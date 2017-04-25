Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ знайшла в зоні АТО міни російського виробництва

Боєприпас виготовлено в Росії у 2000 році
В зоні проведення АТО на Донеччині Служба безпеки України (СБУ) вилучила міни російського виробництва.
СБУ знайшла в зоні АТО міни російського виробництва Фото: СБУ

Силовики знайшли встановлену міну МОН-50 у "сірій зоні" поблизу села Широка Балка, повідомляє прес-служба СБУ у у Facebook.

Експерти зробили висновок, що боєприпас виготовлено в Росії у 2000 році.

"Оперативники спецслужби виявили під МОН-50 "мину-ловушку" МЛ-8. Вона виготовляється лише в РФ та перебуває на озброєнні виключно російських військових", – наголосили в СБУ.

У відомстві додали, що наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2017 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.