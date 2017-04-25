ПОЛІТИКА НОВИНИВ зоні проведення АТО на Донеччині Служба безпеки України (СБУ) вилучила міни російського виробництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ знайшла в зоні АТО міни російського виробництва
Боєприпас виготовлено в Росії у 2000 році
Фото: СБУ
Силовики знайшли встановлену міну МОН-50 у "сірій зоні" поблизу села Широка Балка, повідомляє прес-служба СБУ у у Facebook.
Експерти зробили висновок, що боєприпас виготовлено в Росії у 2000 році.
"Оперативники спецслужби виявили під МОН-50 "мину-ловушку" МЛ-8. Вона виготовляється лише в РФ та перебуває на озброєнні виключно російських військових", – наголосили в СБУ.
У відомстві додали, що наразі тривають відповідні процесуальні дії.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції.
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