СБУ знешкодила мережу російської розвідки в Одесі, - ФОТО ВІДЕО (оновлено)

Її куратором була одеситка, яка брала участь у подіях на Куликовому полі

Служба безпеки України викрила резидентурну мережу російської розвідки, яка діяла на сході і півдні України.

"Ми провели спеціальну операцію зі знешкодження резидентурної мережі спецслужб РФ, яка діяла в східних і південних регіонах нашої держави. За нашою інформацією, до створення цієї мережі було причетне Головне управління розвідки Збройних сил РФ. Ця резидентурна мережа, яка була створена з діючих і колишніх військовослужбовців, отримала першочергове завдання - агентурне проникнення на об'єкти критичної інфраструктури південних областей нашої держави, збір інформації про ці об'єкти, проникнення на військові об'єкти наших ЗСУ і збір відповідної інформації, також зазіхання на інформацію з обмеженим доступом, що стосується дислокації українських частин", - розповів на брифінгу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, інформує LB.ua.

За його словами, також завданнями цієї групи була підготовка і проведення диверсій і терактів.

Керівником і координатором цієї мережі була одеситка, яка працює на держслужбі.

"Вона брала участь у подіях на Куликовому полі в Одесі. Нами задокументовано виїзд цієї жінки до Криму, де вона пройшла навчання в розвідувальному центрі ГРУ Генштабу РФ. У її навчанні брали участь куратори з Москви. Під час навчання в Криму з нею були відпрацьовані легенди прикриття роботи групи на території України, були відпрацьовані завдання цієї групи, були відпрацьовані розміри грошової винагороди за ту інформацію, яку повинна була група надавати центру РФ", - розповів він.

Оновлення. Українські діючі військові та колишні військовослужбовці за кураторством Російської Федерації планували здійснити диверсії та теракти на Півдні.



Фото: СБУ

"Нами було проведено операцію зі знешкодження мережі спецслужб РФ, яка діяла в східних і південних регіонах. До цього було причетне головне управління розвідки РФ. Ця резентурна мережа, яка створена з діючих і колишніх військовослужбовців отримала завдання на проникнення до стратегічних об'єктів, на військові об'єкти та збір закритої інформації щодо дислокації та переміщення українських військових", - заявив на брифінгу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, інформує "Українська правда".



Фото: СБУ

"Друге завдання - було підготовка до терактів щодо громадян України в Південних областях", - зазначив Ткачук.

Також генерал-майор контррозвідки СБУ Сергій Левченко зауважив, що керівником групи була завербована одеситка.

"Керівником був агент-жінка, яка брала участь на Куликовому полі в Одесі. В Криму вона провела навчання ГРУ РФ. Також з нею працював агент, який займався підбором діючих і колишніх військовослужбовців, які мали широкі зв'язки", - зазначив він.

"Дані збиралися на Півдні України, але також їх було помічено в зоні АТО. Передача інформації була здійснена через мережу інтернет, а потім стиралися", - додав він.

Левченко зауважив, що 9 осіб групи були затримані в Одесі 19 березня.

"Під час передачі важливої документації було здійснено затримання всіх діючих членів групи в місті Одесі", - додав він.

У свою чергу Ткачук пояснив, що стосовно затриманих тривають слідчі дії, чотирьом вже судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм інкримінують державну зраду та незаконне поводження зв зброєю.

19 березня під час підготовки теракту в Одесі її затримали разом з дев'ятьма членами резидентурної мережі.

Нагадаємо, російські спецслужби стежили за 7 українськими активістами, які працюють на південних територіях України. СБУ виявила у злочинців арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої.