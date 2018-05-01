CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі має прийти на допит до Головного управління СБУ 10 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ знову викликає Саакашвілі на допит, цього разу після свят
Саакашвілі отримав повістку
Фото: unian.net
Про це заявив адвокат політика Руслан Чорнолуцький, повідомляє "РБК-Україна".
"Саакашвілі отримав повістку. Він повинен 10 січня на 11.00 з'явитися на допит до Головного управління Служби безпеки України в Києві", - наголосив він.
Адвокат також розповів, що 29 січня 2018 року Касаційний суд в складі Верховного суду України почне розгляд справи за позовом Саакашвілі до президента Петра Порошенка. Він стосуватиметься незаконності указу про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства.
Нагадаємо, Тбіліській міський суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у справі Сандро Гіргвліані і заочно засудив його на три роки позбавлення волі.
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05 01 2018 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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