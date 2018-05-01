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СБУ знову викликає Саакашвілі на допит, цього разу після свят

Саакашвілі отримав повістку
Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі має прийти на допит до Головного управління СБУ 10 січня.
СБУ знову викликає Саакашвілі на допит, цього разу після свят Фото: unian.net

Про це заявив адвокат політика Руслан Чорнолуцький, повідомляє "РБК-Україна".

"Саакашвілі отримав повістку. Він повинен 10 січня на 11.00 з'явитися на допит до Головного управління Служби безпеки України в Києві", - наголосив він.

Адвокат також розповів, що 29 січня 2018 року Касаційний суд в складі Верховного суду України почне розгляд справи за позовом Саакашвілі до президента Петра Порошенка. Він стосуватиметься незаконності  указу про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства.

Нагадаємо, Тбіліській міський суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у справі Сандро Гіргвліані і заочно засудив його на три роки позбавлення волі.

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05 01 2018 20:56
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