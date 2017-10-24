СБУ зупинила кібератаку

Служба безпеки припинила поширення вірусу, який атакував інформаційні системи комунального підприємства "Київський метрополітен" і міжнародного аеропорту "Одеса".

"Фахівці СБУ встановили, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, що асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Microsoft", - сказано в повідомленні прес-центру СБУ.

"Зараз подальше поширення вірусу припинено, загроз безпеці руху немає", - сказано в повідомленні.

Раніше, команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила про початок нової хвилі хакерських атак на інформаційні ресурси.

Нагадаємо, що 24 жовтня кібератаки зазнали: сайт Міністерства інфраструктури, інформаційні системи Міжнародного аеропорту Одеса та інфраструктуру КП Київський метрополітен.



