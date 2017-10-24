СБУ зупинила кібератаку
"Фахівці СБУ встановили, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, що асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Microsoft", - сказано в повідомленні прес-центру СБУ.
"Зараз подальше поширення вірусу припинено, загроз безпеці руху немає", - сказано в повідомленні.
Раніше, команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила про початок нової хвилі хакерських атак на інформаційні ресурси.
Нагадаємо, що 24 жовтня кібератаки зазнали: сайт Міністерства інфраструктури, інформаційні системи Міжнародного аеропорту Одеса та інфраструктуру КП Київський метрополітен.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа