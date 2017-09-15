СБУ звітує, що не дала провести "антиукраїнську" акцію у Києві
Про це повідомила прес-служба відомства.
"Правоохоронці встановили, що російські спецслужби запланували проведення фейкової акції протесту від імені так званих "Зборів матерів учасників АТО". Псевдозахід ініціювали та профінансували підконтрольні спецслужбам РФ особи, які переховуються від українського правосуддя на території Росії", - сказано у повідомленні.
Співробітники СБ України задокументували, що для "масовки" організатори найняли за 150 гривень майже 250 пенсіонерів та студентів, які мали імітувати роль родичів учасників антитерористичної операції.
"За задумом кремлівських кураторів, "Збори" повинні були створити підґрунтя для проведення масових акцій протесту та дестабілізації ситуації в нашій державі. При цьому жодного члена родини учасників антитерористичної серед "протестувальників" не було", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, що під Верховною Радою відбулася акція за легалізацію нерозмитнених авто.
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