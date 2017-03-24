СБУ звинувачує представників YouControl у співпраці зі спецслужбами РФ, - адвокат

Захист переконує, що компанія немає відносин з РФ

Служба безпеки України звинувачує представників компанії YouControl в тому, що ті незаконно збувають і використовують комп'ютери російського виробництва, які відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Адвокат компанії Даниїл Глоба розповів, що існує кримінальне провадження, за яким: "на цей час представники спеціальних і розвідувальних органів РФ, діючи за попередньою змовою з невстановленими представниками створених в Україні суб'єктів господарювання здійснюють незаконний збут і використання комп'ютерів, мобільних телефонів і ПО російського виробництва, які відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації", повідомляє "Громадське радіо".

За словами Глоби встановлено, що до цього механізму причетні службові особи компанії Youcontrol.

"Це, на наш погляд парадоксально і абсолютно надумано, оскільки до РФ ми не маємо абсолютно ніякого відношення", - заявив він.

Глоба зазначає, що в постанові зазначено, що це ПО, яке має ознаки обладнання для негласного зняття інформація використане для зняття інформації з комп'ютерних систем державної форми власності: єдиний держреєстр Міністерства юстиції, єдина автоматизована система Фіскальної служби.

"У самому рішенні інкримінується те, що по суті є законною діяльністю", - додав він.

Глоба також додав, що дане кримінальне провадження порушено не стосовно посадових осіб компанії Youcontrol і самої компанії, а "з якихось фактів, за якими представники спецслужб РФ в змові з якимись українськими підприємствами щось передавали, якусь обмежену інформацію".

"При цьому зазначено, що це було скоєно в період з 2015, хоча діяльність компанії почалася в 2016 році. Дані події і компанія Youcontrol не були спочатку взагалі ніяк пов'язані. Нам здається, це була підстава, щоб якимось чином отримати можливість доступу до даних, зробити обшук. Не виключаю, щоб на підставі отриманої інформації порушити ще якесь провадження", - додав Глоба.

Нагадаємо, що 23 березня зранку пройшли обшуки у квартирі комерційного директора, а потім генерального директора YouControl - Сергія Мільмана.