СБУ звинуватила затриманих ФСБшників у посяганні на цілісність України, - ВІДЕО

Служба безпеки України від 3 липня відкрила кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність) стосовно затриманих російських прикордонників Аскара Кулуба та Володимира Кузнєцова.

Слідство вважає, що Кулуб (заступник начальника резервної застави в / ч 9930) і Кузнєцов (начальник кінологічної групи в / ч 9930) в період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території або державного кордону України, повідомляється на сайті СБУ.

110-я стаття КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років в залежності від тяжкості наслідків.

Нагадаємо, що двох військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ РФ затримали в ніч на 30 червня. Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко заявляв, що вони причалили на човні до берега Перекопської затоки.

Російські прикордонники заявили, що виконували роль навчальних порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і так опинилися на материковій частині України.