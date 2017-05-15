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Седюка, який зняв штани на Євробаченні, відпустили під особисте зобов'язання

Седюк під час виступу Джамали у фіналі Євробачення оголив сідниці
Суд обрав Віталію Седюку, обнажившему сідниці на Євробаченні, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Седюка, який зняв штани на Євробаченні, відпустили під особисте зобов Фото:Reuters

Таке рішення оголосив суддя Дніпровського райсуду Максимець, інформує "112 Україна".

"Я поважаю закон, я можу "чудити" на сцені, але за сценою я слухняний. Старше покоління мене критикував, молодше - підходив зі мною фотографуватися. Комусь я подобаюсь, комусь ні, всім подобатися не можу. Якщо я перевірю пошту, у мене буде там 200-300 запитів на інтерв'ю, я можу дати двом каналам і запропонувати, щоб мені заплатили, і вони заплатять. Але я за це гроші ніколи не брав. Я на цьому не заробляю", - сказав Седюк в суді.

Він зазначив, що йому багато разів пропонували зробити провокації за гроші, але він відмовлявся.

Нагадаємо, колишнього журналіста телеканалу "1+1" Віталія Седюка, який вибіг на сцену і оголив свій зад під час виступу Джамали на "Євробаченні-2017", затримали.

Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.

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15 05 2017 14:53
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