Седюка, який зняв штани на Євробаченні, відпустили під особисте зобов'язання
Таке рішення оголосив суддя Дніпровського райсуду Максимець, інформує "112 Україна".
"Я поважаю закон, я можу "чудити" на сцені, але за сценою я слухняний. Старше покоління мене критикував, молодше - підходив зі мною фотографуватися. Комусь я подобаюсь, комусь ні, всім подобатися не можу. Якщо я перевірю пошту, у мене буде там 200-300 запитів на інтерв'ю, я можу дати двом каналам і запропонувати, щоб мені заплатили, і вони заплатять. Але я за це гроші ніколи не брав. Я на цьому не заробляю", - сказав Седюк в суді.
Він зазначив, що йому багато разів пропонували зробити провокації за гроші, але він відмовлявся.
Нагадаємо, колишнього журналіста телеканалу "1+1" Віталія Седюка, який вибіг на сцену і оголив свій зад під час виступу Джамали на "Євробаченні-2017", затримали.
Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків