Секретар "Венеціанки": ми не згодні з ключовою претензію Угорщини щодо мовного закону

Венеціанська комісія не погоджується з вимогою Угорщини залишити в Україні можливість навчання виключно угорською мовою.

Про це сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ні, ми не поділяємо цю позицію. Ми вважаємо, що держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, за якої частину годин буде викладання угорською, частину – українською. Понад те, це навіть краще для самих учнів, якщо вони будуть отримувати навчання двома мовами", - сказав Маркерт.

Однак він зазначив, що критика угорців обґрунтована, поки немає гарантій для мов меншин. Необхідно, щоб підзаконні акти встановили ці гарантії – приміром, скільки годин має бути навчання мовою меншин.

"Водночас державна мова також має викладатися у достатньому обсязі, зокрема, щоби людина мала можливість інтегруватися, була конкурентною на ринку праці – а для цього потрібно добре говорити українською, а не лише угорською. Але саме по собі двомовне навчання – це перевага", - сказав він.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.