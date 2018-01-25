Секретар "Венеціанки": ми не згодні з ключовою претензію Угорщини щодо мовного закону
Про це сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю "Європейській правді".
"Ні, ми не поділяємо цю позицію. Ми вважаємо, що держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, за якої частину годин буде викладання угорською, частину – українською. Понад те, це навіть краще для самих учнів, якщо вони будуть отримувати навчання двома мовами", - сказав Маркерт.
Однак він зазначив, що критика угорців обґрунтована, поки немає гарантій для мов меншин. Необхідно, щоб підзаконні акти встановили ці гарантії – приміром, скільки годин має бути навчання мовою меншин.
"Водночас державна мова також має викладатися у достатньому обсязі, зокрема, щоби людина мала можливість інтегруватися, була конкурентною на ринку праці – а для цього потрібно добре говорити українською, а не лише угорською. Але саме по собі двомовне навчання – це перевага", - сказав він.
Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків