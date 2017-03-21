НОВИНИЛуцька міська рада таємним голосуванням обрала нового секретаря замість представника "Самопомочі" Юлії Вусенко, яку усунули від посади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Секретарем Луцької міськради став юрист Ігоря Палиці
Новообраний секретар керуватиме містом після померлого Миколи Романюка
Ігор Поліщук. Фото: volynnews.com
За єдиного кандидата - представника "УКРОПу" Ігоря Поліщука - проголосували 23 депутати, повідомляють "Волинські новини".
Ігореві Поліщуку ще немає і 30 років. Він юрист Ігоря Палиці, який зараз обіймає посаду голови Волинської обласної ради.
У голосуванні не брали участі фракції "Самопомочі", "Солідарності", "Свободи" і "Народного контролю".
Відзначимо, що секретар Луцької міськради виконуватиме обов'язки градоначальника у зв'язку зі смертю мера Миколи Романюка.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 03 2017 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків