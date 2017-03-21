Секретарем Луцької міськради став юрист Ігоря Палиці

Луцька міська рада таємним голосуванням обрала нового секретаря замість представника "Самопомочі" Юлії Вусенко, яку усунули від посади.

За єдиного кандидата - представника "УКРОПу" Ігоря Поліщука - проголосували 23 депутати, повідомляють "Волинські новини".

Ігореві Поліщуку ще немає і 30 років. Він юрист Ігоря Палиці, який зараз обіймає посаду голови Волинської обласної ради.

У голосуванні не брали участі фракції "Самопомочі", "Солідарності", "Свободи" і "Народного контролю".

Відзначимо, що секретар Луцької міськради виконуватиме обов'язки градоначальника у зв'язку зі смертю мера Миколи Романюка.