Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Секретарем Луцької міськради став юрист Ігоря Палиці

Новообраний секретар керуватиме містом після померлого Миколи Романюка
Луцька міська рада таємним голосуванням обрала нового секретаря замість представника "Самопомочі" Юлії Вусенко, яку усунули від посади.
Секретарем Луцької міськради став юрист Ігоря Палиці Ігор Поліщук. Фото: volynnews.com

За єдиного кандидата - представника "УКРОПу" Ігоря Поліщука - проголосували 23 депутати, повідомляють "Волинські новини".

Ігореві Поліщуку ще немає і 30 років. Він юрист Ігоря Палиці, який зараз обіймає посаду голови Волинської обласної ради.

У голосуванні не брали участі фракції "Самопомочі", "Солідарності", "Свободи" і "Народного контролю".

Відзначимо, що секретар Луцької міськради виконуватиме обов'язки градоначальника у зв'язку зі смертю мера Миколи Романюка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2017 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.