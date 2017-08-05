Секретний безпілотник США повернувся на Землю після двох років у космосі, – ВІДЕО
Про це повідомляється на сторінці у Twitter Військово-повітряних сил США.
Безпілотник приземлився у космічному центрі імені Кеннеді, в штаті Флорида.
Секретний космічний корабель встановив рекорд перебування в космосі – 718 днів.
Фото: twitter.com/usairforce
Це вже четвертий запуск безпілотника Х-37В, перший відбувся у квітні 2010 року, тоді корабель провів у космосі 224 дні.
Після цього його запускали ще 2 рази – у 2011 і 2012 роках.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав ЦРУ повноваження використовувати безпілотники для нанесення авіаударів по підозрюваним у тероризмі.
Держпідприємство "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", на міжнародній авіакосмічній виставці "АероІндія-2017" презентувало новий тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Sparrow-LE".
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