ХАМАС заявив про готовність до перемир'я з Ізраїлем
Зі свого боку уряд Ізраїлю повідомив, що інформація про припинення вогню підтвердили четворо різних посередників - Єгипет, Норвегія, Швейцарія та ООН, повідомляє Jerusalem Post.
Після цієї заяви відбулося засідання кабінету міністрів Ізраїлю з питань зовнішньої політики і безпеки, яке тривало понад 6 годин. За підсумками засідання, збройним силам Ізраїлю доручили "продовжувати свою роботу у міру необхідності".
Під час засідання заслухали брифінги керівників збройних сил Ізраїлю та політичної розвідки, які виступили проти розширення військової кампанії. Їхню позицію підтримав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, за даними видання.
Однак п’ятеро інших членів кабінету міністрів, зокрема міністр оборони Авігдор Ліберман, міністр у справах Єрусалиму, міністр охорони навколишнього середовища Зеєв Елькін, міністр освіти Нафталі Банеет і міністр юстиції Айеле Шакед, виступили проти припинення вогню.
Додамо, унаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Сектору Гази 12 жовтня загинули семеро палестинців, ще близько 140 людей, які брали участь в акціях протесту, отримали поранення.
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