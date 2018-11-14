ХАМАС заявив про готовність до перемир'я з Ізраїлем

Влада Ізраїлю розділилася у думках щодо дій у відповідь

Командування палестинських збройних сил та заявило про готовність дотримуватися умов перемир’я з Ізраїлем за посередництва Єгипту, якщо Ізраїль погодиться на аналогічні заходи.Також палестинці оголосили про припинення вогню.

Сектор Гази, Газа, 7 серпня 2014 року. Палестинці розбирають завали зруйнованого під час ракетних ударів будинку. Фото: АFР

Зі свого боку уряд Ізраїлю повідомив, що інформація про припинення вогню підтвердили четворо різних посередників - Єгипет, Норвегія, Швейцарія та ООН, повідомляє Jerusalem Post.

Після цієї заяви відбулося засідання кабінету міністрів Ізраїлю з питань зовнішньої політики і безпеки, яке тривало понад 6 годин. За підсумками засідання, збройним силам Ізраїлю доручили "продовжувати свою роботу у міру необхідності".

Під час засідання заслухали брифінги керівників збройних сил Ізраїлю та політичної розвідки, які виступили проти розширення військової кампанії. Їхню позицію підтримав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, за даними видання.

Однак п’ятеро інших членів кабінету міністрів, зокрема міністр оборони Авігдор Ліберман, міністр у справах Єрусалиму, міністр охорони навколишнього середовища Зеєв Елькін, міністр освіти Нафталі Банеет і міністр юстиції Айеле Шакед, виступили проти припинення вогню.

Додамо, унаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Сектору Гази 12 жовтня загинули семеро палестинців, ще близько 140 людей, які брали участь в акціях протесту, отримали поранення.