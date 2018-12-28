Секунда політичної реклами на ТБ коштує до 5,7 тис. грн, на радіо - до 4 грн

Політична реклама на період виборів президента найдорожче коштує на каналах "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2" - 5,658 тис. грн/сек. ефірного часу в прайм-тайм, тоді як на радіо максимальні ставки на рівні до 4 грн/сек. у Києві.

Згідно з оголошенням українських телерадіокомпаній у "Голосі України" в п'ятницю, найдешевше кандидатам на посаду президента обійдеться реклама в проміжку з 1:00 до 6:00 - від 0,24 грн на телеканалі "Оце" до 1498 грн на телеканалах "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Секунда нічної реклами на "Новому каналі", "СТБ", М1 і ICTV коштуватиме 1,2 грн, на NewsOne - 520 грн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Реклама в проміжку з 18:00 до 19:00 - найдорожча: від 8,4 грн (у неділю) на телеканалі М2 до 5658 грн на телеканалах "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2" (у будні).

Секунда реклами в цьому часовому проміжку на "Новому каналі" коштуватиме 872,4 грн в неділю і 495,6 грн у будні; на "СТБ" - відповідно 1296 грн і 668,4 грн.

На ICTV за секунду доведеться заплатити 886,8 грн у неділю і 927,6 у будні, а на "Інтері" та NewsOne - 2660 грн і 650 грн відповідно незалежно від дня тижня.

Реклама в проміжку з 7:00 до 8:00 - від 2,4 грн (у неділю) на телеканалі М2 до 839 грн на телеканалах "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".

Секунда реклами в цьому часовому проміжку на "Новому каналі" коштуватиме 75,6 грн у неділю і 135,6 грн у будні; на "СТБ" - відповідно в 247,2 грн і 182,4 грн; ICTV - в 334,8 грн і 320,4. На "Інтері" і NewsOne - 510 грн і 420 грн відповідно незалежно від дня тижня.

Телеканал "Прямий" пропонує купити секунду в ефірі з 1:00 до 17:00 за 500 грн, а з 17:00 до 1:00 - за 700 грн.

На радіо найдорожчим залишається ефірний час у Києві - до 4 грн/сек. у денний і 2 грн/сек. у нічний час на радіо "Шансон". Ефірний час у містах-мільйонниках та Львові коштує від 0,3 грн/сек. до 1,5 грн/сек., в інших обласних центрах і містах районного значення - від 0,1 до 0,8 грн/сек.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія оголосила початок з 31 грудня виборчого процесу чергових виборів Президента України, призначених на неділю, 31 березня 2019 року.