Селяни на Рівненщині перекрили міжнародну трасу з вимогою збудувати дороги до їх сіл

Майже 500 мешканців сіл Рокитнівського району безперервно ходили по нерегульованому пішохідному переходу

Мешканці сіл Кисоричі та Карпилівка (Рокитнівський район Рівненської області) в неділю, 24 вересня, перекрили трасу "Київ - Ковель - Ягодин". Таким чином вони намагалися домогтися будівництва дороги до їхніх населених пунктів.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Рівненській області, майже півсотні жителів сіл Кисоричі та Карпилівка Рокитнівського району перекрили державну дорогу міжнародного значення, безперервно рухаючись на нерегульованому пішоходному переході. Місцеві мешканці в такий спосіб вимагали будівництва доріг до їхніх сіл.

Через перекриття дороги утворився затор. На місце приїхали правоохоронці.

"Станом на 18:00 протестувальники розійшлися. Рух на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" відновлений в обидві сторони. Відомості за фактом блокування транспортних комунікацій внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України", – повідомили в поліції.

Селяни протестують уже не вперше. Вони перекривали цю ж дорогу місяць тому, 20 серпня. Тоді до них приїхало керівництво району, пообіцявши почати ремонт однієї з проблемних ділянок. Голова Рокитнівської РДА Микола Кушнір казав тоді, що стан дороги в Кисоричах такий поганий, що там слід їхати не швидше ніж 5 км/год.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в 2018 році на ремонт доріг в Україні буде виділено 40 млрд грн.

У травні мешканці Волинської області перекривали автодорогу міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин та Луцьк-Ковель. Люди висловлювали невдоволення рішенням щодо захоронення тваринних решток на території їхніх населених пунктів.