Селяни на Рівненщині перекрили міжнародну трасу з вимогою збудувати дороги до їх сіл
Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Рівненській області, майже півсотні жителів сіл Кисоричі та Карпилівка Рокитнівського району перекрили державну дорогу міжнародного значення, безперервно рухаючись на нерегульованому пішоходному переході. Місцеві мешканці в такий спосіб вимагали будівництва доріг до їхніх сіл.
Через перекриття дороги утворився затор. На місце приїхали правоохоронці.
"Станом на 18:00 протестувальники розійшлися. Рух на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" відновлений в обидві сторони. Відомості за фактом блокування транспортних комунікацій внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України", – повідомили в поліції.
Селяни протестують уже не вперше. Вони перекривали цю ж дорогу місяць тому, 20 серпня. Тоді до них приїхало керівництво району, пообіцявши почати ремонт однієї з проблемних ділянок. Голова Рокитнівської РДА Микола Кушнір казав тоді, що стан дороги в Кисоричах такий поганий, що там слід їхати не швидше ніж 5 км/год.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в 2018 році на ремонт доріг в Україні буде виділено 40 млрд грн.
У травні мешканці Волинської області перекривали автодорогу міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин та Луцьк-Ковель. Люди висловлювали невдоволення рішенням щодо захоронення тваринних решток на території їхніх населених пунктів.
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