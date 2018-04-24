Семерак: затоплення шахти "Юнком" загрожує радіаційним зараженням не лише Україні, але й іншим країнам
"Це матиме непередбачувані наслідки для довкілля не тільки Донбасу і решти території України, але й для всіх країн Чорноморського басейну. Наслідки передбачити важко. Вони або погані, або дуже погані", - підкреслив міністр, повідомляє прес-служба відомства.
Також він закликав не довіряти висновкам російських вчених та експертів так званої "ДНР", які стверджують, що затоплення шахти не призведе до виходу радіонуклідів на поверхню землі, а також до їх потрапляння в ґрунтові та наземні води.
Семерак підкреслив, що насправді ризики потрапляння радіонуклідів у воду і ґрунти величезні.
"Йдеться не про звичайну так звану мокру консервацію шахт, а про об'єкт, де зберігаються радіоактивні відходи. Україна завжди контролювала як радіаційний фон у зоні вибуху, так і стан навколишнього середовища довкола. Зараз ми не розуміємо, що відбувається на цьому об'єкті", - пояснив він.
Розроблені раніше проекти ліквідації шахти включали в себе обов'язкове забезпечення постійного водовідведення для збереження шахти в "сухому" стані.
Міністр висловив упевненість, що в ситуацію довкола "Юнкома" має втрутитися міжнародна спільнота.
"Це повинен бути контроль, моніторинг та дотримання режимів, розроблених Україною. Ми вимагаємо, щоб до всіх об'єктів критичної інфраструктури і зокрема до цієї шахти були допущені міжнародні спостережні місії", - наполягає Семерак.
Як пише "112 Україна", в шахті "Юнком" ("Юний комунар"), що в селищі Бунге за 43 км від Донецька, в 1979 році провели дослідницький ядерний вибух на глибині 903 метри. Метою було перешкодити подальшим викидам метану в шахті. Метод не виправдав себе, викиди метану продовжилися, і пізніше шахта була поставлена на вічну "суху" консервацію.
На початку 2018 року керівництво угруповання "ДНР" заявило про намір вже до кінця квітня прибрати всі насоси, що відкачують воду з шахти, і повністю затопити її.
Остап Семерак 18 квітня, виступаючи на Комітеті парламентської асоціації Україна-ЄС у Страсбурзі вже закликав міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію, підкресливши, що затоплення шахти становить серйозну загрозу екологічній ситуації не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах.
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