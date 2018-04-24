Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Семерак: затоплення шахти "Юнком" загрожує радіаційним зараженням не лише Україні, але й іншим країнам

Міністр вимагає втручання в ситуацію міжнародної спільноти
Глава Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє, що затоплення шахти "Юнком", яка розташована на підконтрольній бойовикам частині Донецької області, може призвести до непередбачених наслідків для екології не тільки України, але й інших країн Чорноморського басейну.
Семерак: затоплення шахти "Юнком" загрожує радіаційним зараженням не лише Україні, але й іншим країнам Остап Семерак. Фото: КМУ.

"Це матиме непередбачувані наслідки для довкілля не тільки Донбасу і решти території України, але й для всіх країн Чорноморського басейну. Наслідки передбачити важко. Вони або погані, або дуже погані", - підкреслив міністр, повідомляє прес-служба відомства.

Також він закликав не довіряти висновкам російських вчених та експертів так званої "ДНР", які стверджують, що затоплення шахти не призведе до виходу радіонуклідів на поверхню землі, а також до їх потрапляння в ґрунтові та наземні води.

Семерак підкреслив, що насправді ризики потрапляння радіонуклідів у воду і ґрунти величезні.

"Йдеться не про звичайну так звану мокру консервацію шахт, а про об'єкт, де зберігаються радіоактивні відходи. Україна завжди контролювала як радіаційний фон у зоні вибуху, так і стан навколишнього середовища довкола. Зараз ми не розуміємо, що відбувається на цьому об'єкті", - пояснив він.

Розроблені раніше проекти ліквідації шахти включали в себе обов'язкове забезпечення постійного водовідведення для збереження шахти в "сухому" стані.

Міністр висловив упевненість, що в ситуацію довкола "Юнкома" має втрутитися міжнародна спільнота.

"Це повинен бути контроль, моніторинг та дотримання режимів, розроблених Україною. Ми вимагаємо, щоб до всіх об'єктів критичної інфраструктури і зокрема до цієї шахти були допущені міжнародні спостережні місії", - наполягає Семерак.

Як пише "112 Україна", в шахті "Юнком" ("Юний комунар"), що в селищі Бунге за 43 км від Донецька, в 1979 році провели дослідницький ядерний вибух на глибині 903 метри. Метою було перешкодити подальшим викидам метану в шахті. Метод не виправдав себе, викиди метану продовжилися, і пізніше шахта була поставлена на вічну "суху" консервацію.

На початку 2018 року керівництво угруповання "ДНР" заявило про намір вже до кінця квітня прибрати всі насоси, що відкачують воду з шахти, і повністю затопити її.

Остап Семерак 18 квітня, виступаючи на Комітеті парламентської асоціації Україна-ЄС у Страсбурзі вже закликав міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію, підкресливши, що затоплення шахти становить серйозну загрозу екологічній ситуації не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2018 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.