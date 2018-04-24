Семерак: затоплення шахти "Юнком" загрожує радіаційним зараженням не лише Україні, але й іншим країнам

Глава Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє, що затоплення шахти "Юнком", яка розташована на підконтрольній бойовикам частині Донецької області, може призвести до непередбачених наслідків для екології не тільки України, але й інших країн Чорноморського басейну.

"Це матиме непередбачувані наслідки для довкілля не тільки Донбасу і решти території України, але й для всіх країн Чорноморського басейну. Наслідки передбачити важко. Вони або погані, або дуже погані", - підкреслив міністр, повідомляє прес-служба відомства.

Також він закликав не довіряти висновкам російських вчених та експертів так званої "ДНР", які стверджують, що затоплення шахти не призведе до виходу радіонуклідів на поверхню землі, а також до їх потрапляння в ґрунтові та наземні води.

Семерак підкреслив, що насправді ризики потрапляння радіонуклідів у воду і ґрунти величезні.

"Йдеться не про звичайну так звану мокру консервацію шахт, а про об'єкт, де зберігаються радіоактивні відходи. Україна завжди контролювала як радіаційний фон у зоні вибуху, так і стан навколишнього середовища довкола. Зараз ми не розуміємо, що відбувається на цьому об'єкті", - пояснив він.

Розроблені раніше проекти ліквідації шахти включали в себе обов'язкове забезпечення постійного водовідведення для збереження шахти в "сухому" стані.

Міністр висловив упевненість, що в ситуацію довкола "Юнкома" має втрутитися міжнародна спільнота.

"Це повинен бути контроль, моніторинг та дотримання режимів, розроблених Україною. Ми вимагаємо, щоб до всіх об'єктів критичної інфраструктури і зокрема до цієї шахти були допущені міжнародні спостережні місії", - наполягає Семерак.

Як пише "112 Україна", в шахті "Юнком" ("Юний комунар"), що в селищі Бунге за 43 км від Донецька, в 1979 році провели дослідницький ядерний вибух на глибині 903 метри. Метою було перешкодити подальшим викидам метану в шахті. Метод не виправдав себе, викиди метану продовжилися, і пізніше шахта була поставлена на вічну "суху" консервацію.

На початку 2018 року керівництво угруповання "ДНР" заявило про намір вже до кінця квітня прибрати всі насоси, що відкачують воду з шахти, і повністю затопити її.

Остап Семерак 18 квітня, виступаючи на Комітеті парламентської асоціації Україна-ЄС у Страсбурзі вже закликав міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію, підкресливши, що затоплення шахти становить серйозну загрозу екологічній ситуації не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах.