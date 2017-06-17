CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСемеро американських військових отримали поранення в результаті нападу на військову базу в Мазарі-Шарифі в Афганістані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Семеро американських військових поранені внаслідок нападу на військову базу в Афганістані
Під час нападу було вбито одного військового Афганістану
Фото: reuters.com
Про це повідомляє місія НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".
"Сім військовослужбовців США поранені, вони були евакуювали для лікування. Напад на базу Шахін в Мазарі-Шарифі розслідується", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загиблих серед військових США та інших країн НАТО немає. Під час нападу було вбито одного афганістанського військового, ще один отримав поранення.
Місія НАТО "Рішуча підтримка" перебуває в Афганістані з 1 січня 2015 року.
Нагадаємо, в столиці Афганістану Кабулі в четвер, 15 червня, стався вибух в мечеті.
Раніше президент США Дональд Трамп надав главі Пентагону Джеймсу Меттісу повноваження щодо зміни чисельності контингенту ЗС США в Афганістані.
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17 06 2017 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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