Семеро американських військових поранені внаслідок нападу на військову базу в Афганістані

Під час нападу було вбито одного військового Афганістану

Семеро американських військових отримали поранення в результаті нападу на військову базу в Мазарі-Шарифі в Афганістані.

Про це повідомляє місія НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".

"Сім військовослужбовців США поранені, вони були евакуювали для лікування. Напад на базу Шахін в Мазарі-Шарифі розслідується", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загиблих серед військових США та інших країн НАТО немає. Під час нападу було вбито одного афганістанського військового, ще один отримав поранення.

Місія НАТО "Рішуча підтримка" перебуває в Афганістані з 1 січня 2015 року.

Нагадаємо, в столиці Афганістану Кабулі в четвер, 15 червня, стався вибух в мечеті.

Раніше президент США Дональд Трамп надав главі Пентагону Джеймсу Меттісу повноваження щодо зміни чисельності контингенту ЗС США в Афганістані.