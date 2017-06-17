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Семеро американських військових поранені внаслідок нападу на військову базу в Афганістані

Під час нападу було вбито одного військового Афганістану
Семеро американських військових отримали поранення в результаті нападу на військову базу в Мазарі-Шарифі в Афганістані.
Семеро американських військових поранені внаслідок нападу на військову базу в Афганістані Фото: reuters.com

Про це повідомляє місія НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".

"Сім військовослужбовців США поранені, вони були евакуювали для лікування. Напад на базу Шахін в Мазарі-Шарифі розслідується", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загиблих серед військових США та інших країн НАТО немає. Під час нападу було вбито одного афганістанського військового, ще один отримав поранення.

Місія НАТО "Рішуча підтримка" перебуває в Афганістані з 1 січня 2015 року.

Нагадаємо, в столиці Афганістану Кабулі в четвер, 15 червня, стався вибух в мечеті.

Раніше президент США Дональд Трамп надав главі Пентагону Джеймсу Меттісу повноваження щодо зміни чисельності контингенту ЗС США в Афганістані.

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17 06 2017 21:45
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