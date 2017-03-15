Семеро українських бійців поранено в зоні АТО за добу

Учора на Донбасі семеро українських військовослужбовців були поранені і травмовані.

За добу поранено шестеро українських бійців та одного травмовано, - повідомляє прес-центру штабу АТО.

Додамо, що 15 березня кількість обстрілів українських військових у зоні АТО збільшилася - бойовики відкривали вогонь 106 разів.

Зазначимо, у вівторок, 14 березня, станом на 18:00 на Донбасі було зафіксовано 54 обстріли з боку проросійських терористів, двоє бійців АТО зазнали поранень, ще одного травмовано

Нагадаємо, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.