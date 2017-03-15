CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчора на Донбасі семеро українських військовослужбовців були поранені і травмовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Семеро українських бійців поранено в зоні АТО за добу
Бойовики відкривали вогонь 106 разів
Фото:УНІАН
За добу поранено шестеро українських бійців та одного травмовано, - повідомляє прес-центру штабу АТО.
Додамо, що 15 березня кількість обстрілів українських військових у зоні АТО збільшилася - бойовики відкривали вогонь 106 разів.
Зазначимо, у вівторок, 14 березня, станом на 18:00 на Донбасі було зафіксовано 54 обстріли з боку проросійських терористів, двоє бійців АТО зазнали поранень, ще одного травмовано
Нагадаємо, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.
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15 03 2017 08:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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