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Семеро військових, поранених у четвер, постраждали через п'яну сварку

Боєць кинув дві гранати РГД-5 під ноги колегам по службі
У ніч на 20 липня в Пісках (Ясинуватський район Донецької області) в результаті п'яної сварки були поранені семеро військових.
Семеро військових, поранених у четвер, постраждали через п Фото: obozrevatel.com

За даними джерела LB.ua в поліції, один з бійців кинув дві гранати РГД-5 під ноги своїм кривдникам. В результаті і він, і шість інших бійців отримали осколкові поранення і були терміново відправлені до військового госпіталю в Покровське.

Відкрито кримінальне провадження за ч.15 і ч.115 Кримінального кодексу - замах на вбивство.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики незаконних збройних формувань здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких 5 українських військових загинули і 8 - отримали поранення.

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21 07 2017 15:29
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