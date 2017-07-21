Семеро військових, поранених у четвер, постраждали через п'яну сварку

Боєць кинув дві гранати РГД-5 під ноги колегам по службі

У ніч на 20 липня в Пісках (Ясинуватський район Донецької області) в результаті п'яної сварки були поранені семеро військових.

За даними джерела LB.ua в поліції, один з бійців кинув дві гранати РГД-5 під ноги своїм кривдникам. В результаті і він, і шість інших бійців отримали осколкові поранення і були терміново відправлені до військового госпіталю в Покровське.

Відкрито кримінальне провадження за ч.15 і ч.115 Кримінального кодексу - замах на вбивство.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики незаконних збройних формувань здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких 5 українських військових загинули і 8 - отримали поранення.