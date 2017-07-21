CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на 20 липня в Пісках (Ясинуватський район Донецької області) в результаті п'яної сварки були поранені семеро військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Семеро військових, поранених у четвер, постраждали через п'яну сварку
Боєць кинув дві гранати РГД-5 під ноги колегам по службі
Фото: obozrevatel.com
За даними джерела LB.ua в поліції, один з бійців кинув дві гранати РГД-5 під ноги своїм кривдникам. В результаті і він, і шість інших бійців отримали осколкові поранення і були терміново відправлені до військового госпіталю в Покровське.
Відкрито кримінальне провадження за ч.15 і ч.115 Кримінального кодексу - замах на вбивство.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики незаконних збройних формувань здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких 5 українських військових загинули і 8 - отримали поранення.
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21 07 2017 15:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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