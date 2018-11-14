Семочко подав до суду на авторів розслідування про майно і паспорти

Це позов про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування начебто недостовірної інформації

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав до суду на авторів розслідування про майно та російські паспорти його родини.

Як свідчить інформація на державному порталі Судова влада, слухатися справа буде в Голосіївському райсуді Києва. Суддею, згідно з авторозподілом, призначена Олександра Колдіна, повідомляє Bihus.Info.

Семочко подав позов до автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучого програми "Наші Гроші" Дениса Бігуса, а також ПрАТ "ТРК Люкс" – тобто "24 каналу", котрий транслює програму.

Це позов про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування начебто недостовірної інформації. Яку саме інформацію Семочко хоче спростувати – поки що невідомо, зазначають журналісти.

На думку юристів проекту Bihus.Info, позов Семочка може бути розцінений як спроба тиску на журналістів, оскільки наразі інформація, викладена в журналістському розслідуванні, перевіряється в рамках двох кримінальних проваджень – НАБУ і СБУ.

Семочко подав позов до журналістів, не дочекавшись результатів офіційних розслідувань цих органів.

Нагадаємо, що програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка