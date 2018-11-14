Семочко подав до суду на авторів розслідування про майно і паспорти
Як свідчить інформація на державному порталі Судова влада, слухатися справа буде в Голосіївському райсуді Києва. Суддею, згідно з авторозподілом, призначена Олександра Колдіна, повідомляє Bihus.Info.
Семочко подав позов до автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучого програми "Наші Гроші" Дениса Бігуса, а також ПрАТ "ТРК Люкс" – тобто "24 каналу", котрий транслює програму.
Це позов про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування начебто недостовірної інформації. Яку саме інформацію Семочко хоче спростувати – поки що невідомо, зазначають журналісти.
На думку юристів проекту Bihus.Info, позов Семочка може бути розцінений як спроба тиску на журналістів, оскільки наразі інформація, викладена в журналістському розслідуванні, перевіряється в рамках двох кримінальних проваджень – НАБУ і СБУ.
Семочко подав позов до журналістів, не дочекавшись результатів офіційних розслідувань цих органів.
Нагадаємо, що програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка
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